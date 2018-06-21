Светлогорск и весенний разлив Березины. Видео прислал Виктор Волович

Доброго дня.

Меня зовут Виктор, я любительски занимаюсь архитектурной и пейзажной фото- и видео съемкой. В основном фотографирую архитектурные достопримечательности Беларуси. В свободное от основной работы время (а по основной работе я преподаватель физики и математики) я также реализую проект VEDAJ.BY. На сайте и одноименном You-Tube-канале публикую свои фото и видео. Таким образом, я уже очень много сделал фоторепортажей и видео о чьих то малых Родинах.

Ну а сам я родом из города Светлогорска, Гомельской области Беларуси. Там я прожил первых три года своей жизни, а потом моя семья переехала. Конечно, каждый год я возвращался к бабушке и тетям, которые остались в Светлогорске. Когда я приезжал туда на Пасху, то наблюдал из окна тетиного дома невероятной красоты разлив Березины. Этот незабываемый и очень важный для меня пейзаж глубоко запал мне в душу и стал отправной точкой в том, что я так увлекся вообще путешествиями по Беларуси, ее достопримечательностям и природой, и в итоге реализую свой проект. И вот в этом году я решил вернуться туда, в Светлогорск, в тетин дом, чтобы в самый разгар разлива Березины запечатлеть так важный и дорогой для меня ландшафт. В этом видео не только показан сам разлив, но и несколько раз мелькают дом моей тети и бабушки, т.е. дом, где я родился и прожил первые годы.