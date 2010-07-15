Северо-западное побережье Италии: Тоскана

Северо-запад Италии, приземляемся в аэропорту Пизы. Где-то здесь – знаменитая падающая башня, но мы спешим к морю. 20 минут на машине, и вот она – жемчужина Тосканы, одно из самых знаменитых курортных мест Европы.

О его красоте лучше всего судить с высока. Местные авиаторы готовы взять под крыло за 80 евро. Аэропланы стартуют с озера Массачуколи – это в нескольких километрах от побережья. Воздушная прогулка занимает около получаса. Этого вполне хватает, чтобы рассмотреть Версилию с высоты птичьего полета. Версилия славится своим климатом, в ее густых лесах настаивается целебный воздух.

Со времени Ренессанса побережье Тосканы привлекает творческую интеллигенцию. Здесь творил Микеланджело. Сегодня за вдохновением сюда приезжают режиссеры, музыканты и художники с мировыми именами. Сверху можно разглядеть их уютные виллы, скрытые в зелени альпийских придворей.

В Форте деи Марме живет много знаменитостей. Но они не прячутся и тут вообще у всех демократичные нравы. На центральной площади можно встретить мера, без свиты и охраны. Звезды тоже попадаются, но пока только начинающие. Уличных музыкантов не отличить от сценических рокеров. Им легко копировать их манеры, потому что пример для подражания все время рядом. Звездные концерты на пляжах – обычное дело. Это повелось еще с 60-ых годов.

Ночная жизнь Версилии – это не только танцы до утра. В соседнем городе далеко за полночь кипит работа. Девушки вырезают цветы, а на соседней улице из них выкладывают роскошные ковры, прямо на мостовую. Как выясняется, это подготовка к религиозному шествию. Шествие по цветам проводят в честь таинства причастия и связанных с ним чудес. Этой местной традиции уже около века. Изначально улицу и впрямь полностью выстилали лепестками, теперь же флору берегут. Цветы идут только на первые десятки метров, все остальное – цветная стружка. Создавать ковры из нее, говорят, еще тяжелее. К утру 2 километровую улицу облачат полностью, но ранним утром праздничное шествие полностью сотрет труды бессонной ночи.

Одно из самых популярных курортных мест – Виареджо. Еще в XIX веке местные пляжи облюбовали аристократы из Европы и России. С тех же времен на побережье сохранились просторные отели. В них остались старинные лампы и витражи. Каждый этаж – своя эпоха.