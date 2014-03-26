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Сафари- и джип-парк появятся в Дзержинском районе до конца 2014 года

26 марта 2014 15:54
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Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» в Дзержинском районе будет создан сафари-парк. На площади в более чем 300 гектаров поселятся олени, косули и другие животные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня здесь доводят интерактивные экологические тропы и площадки для наблюдения за животными в естественной среде. В парке можно будет заняться и фото-охотой.

Туристы в увлекательное путешествие смогут отправиться уже в этом году.

Кроме того, в центре для любителей экстремального отдыха в скором времени появится и джип-парк.

Иосиф Полочанин, генеральный директор ООО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Мы строим трассу для полноприводных машин. Здесь уже была первая проба осенью. Проводили такие соревнования - неофициальные, можно сказать. Мы строим трассу, которая, говорят, что такой в Беларуси не будет.
Для детей - инструктора. Будут учить методике выживания.
Мы закупаем квадроциклы в этом году.
Хотим, чтобы свой бренд был и в ресторане. Хотим найти такого повара, который бы так готовил блюда.

# Достопримечательности Дзержинского района # Туризм # Иосиф Полочанин

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