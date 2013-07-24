Путешествие по Брестской области: в Своятичах был самый красивый дворец в Новогрудском воеводстве, а в Городце все мужчины ходили в костюмах

Деревня Своятичи Брестской области Ляховичского района. Местные здесь в деревне рассказали свою интересную легенду. Говорят, когда было большое переселение людей, то первые люди пришли сюда и стали здесь жить. Рыбу в речке ловили, охотились в лесу. Словили они как-то пару мамонтенят, зажарили и сели ужинать у огня. Сидят, едят, вдруг слышат какой-то шум. Думают: кто же такой там ходит? Вдруг слышат разговор: люди идут. И говорят на их языке. «Свои идут», – подумали местные жители и пригласили их к себе на ужин. И остались те люди здесь навсегда. И потом они всегда только здесь жили, чужих к себе не подпускали, только между собой женились, потому все и звали их «своятичи».

А поселились эти люди, конечно же, возле воды, около речки Ведьма, ещё её называют Ведьмянка. Это небольшая речка, её длина всего лишь 35 км. Она берёт своё начало в Несвижском районе, протекает только по Несвижскому и Ляховичскому районам. А впадает Ведьма в Щару, а та в Нёман и Балтийское море. Видимо, по этой речке первые люди в эти места и попали.

Здесь возле речки Ведьма когда-то проводили мелиорацию и во время мелиорации здесь нашли костяной стержень гарпуна. Учёные сказали, что эта находка относится к эпохе мезолита.

Деревенька Своятичи, которая разместилась на берегу речки Ведьма, известна из летописей ещё с 16 века как владение Станислава Петкевича. В 1506 году великий князь Александр даёт Петкевичу разрешение на проведение в Своятичах ярмарок. А через год Сигизмунд Старый подтвердил это право детям и жене Станислава Петкевича. Эти ярмарки проводились на площади в центре Своятич, и эта площадь до сих пор называется «Ярмарка».

Перед входом в Своятичи когда-то стояли две часовни. Сначала они были деревянные, а после поставили каменные. Но сохранилась до наших дней лишь одна.

Где-то со второй половины 18 века Своятичи становятся собственностью старинного шляхетского рода Обуховичей. Среди их рода были военные и государственные деятели. В 17 веке жил Филипп Обухович. Про него говорили, что это был человек большого ума и редкого красноречия. Он был изобретательным, рассудительным, его всегда отправляли на различные переговоры, с дипломатическими миссиями. К тому же, он ещё писал мемуары на исторические темы, которые стоит почитать. Прочитав их, понимаешь, каким патриотом был Филипп Обухович.

В 1653 году Филиппа Обуховича назначают смоленским воеводой. А в 1854 году под Смоленск подошли российские войска, и он командовал обороной Смоленска. После долгой осады он вынужден был сдать Смоленск российским войскам. За это Обуховича обвинили в предательстве Родины. Его вызывали на сейм, где он вынужден был перед всеми оправдываться. И король дал ему возможность доказать свою верность Отечеству и доверил ему командование белорусскими полками. Однако Обухович очень переживал из-за этого всего и во время похода заболел и скоро умер. Вот так человек жил и работал на благо Родины, а потом однажды сделал одно неправильное решение, и все забыли обо всех его добрых делах. И помнили только одно.

Позже сыновья Филиппа Обуховича Михаил и Теодор на сейме доказали, что отец их был не предателем и что он тогда принял самое правильное на тот момент и в тех обстоятельствах решение. К слову. они были писателями, также как и их отец, и после себя оставили много литературных произведений про нашу родину. Их родственник, Юзеф Обухович, здесь, в Своятичах, в 1772 году на берегу реки начал строительство шикарного дворца. А до конца уже доводил строительство сын Юзефа Михаил Обухович, который превратил Своятичи в свою резиденцию.

Сюда, в Своятичи, к минскому коменданту Михаилу Обуховичу приезжало много гостей. И они признавали, что дворец в Своятичах – самый красивый из всех в Новогрудском воеводстве (в то время Своятичи входили в состав Новогрудского воеводства).

Сюда в 1876 году приезжал наш знаменитый художник Наполеон Орда. Здесь, в Своятичах, он сделал целых два рисунка дворца. Вот раньше выглядела наша Беларусь – вся во дворцах и замках.

Обуховичи были католиками. Здесь, в Своятичах, на берегу озера, они построили каменный костёл. Начали его строительство 23 апреля 1844 года. Освятили костёл в честь святого мученика Юрия. Но после восстания Кастуся Калиновского костёл был закрыт и передан православным, и здесь 52 года находилась православная церковь. И только после Первой мировой войны храм был передан местным католикам. И деревня здесь была целиком католическая.

В середине 60-х костёл снова закрыли, и в нём сделали склад. Костёл этот даже горел, был наполовину разрушен, но в 1992 году местные католики его восстановили, и костёл Святого Юрия сегодня действует, как и когда-то.

Деревня Городец Брестской области Кобринского района. После восстания Кастуся Калиновского в Беларуси повсеместно закрывали костёлы. Закрыли костёл здесь в Городце и в соседней деревне, которая называется Октябрь, а когда-то называлась Камень-Шляхетский. Костёл там был деревянный, и он был построен ещё в 1735 году. И из Камень-Шляхетского этот деревянный костёл перевезли сюда, в Городец. На его месте стояла когда-то униатская старинная церковь. Та церковь сгорела, а на её месте поставили этот костёл, переделав его под православную церковь. С того времени, с 1876 года, эта церковь никогда не закрывалась.

Под конец 19 века это местечко – Городец – было довольно-таки большим местечком. Это был центр Городецкой области.

В 1886 году в местечке Городец было 74 двора и проживало 1330 жителей. Было волостное правление, две церкви, две синагоги, школа, 4 магазина, 3 постоялых двора и 2 ветряные мельницы. В 1897 году в Городце уже было 279 дворов. Было открыто народное училище, было уже 14 магазинов, 4 ветряные мельницы, 4 кузницы, кирпичный завод, 3 питейных дома, а на Троицу проводились ярмарки. В 1905 году в местечке проживало уже 2949 жителей.

Местный краевед Городца – очень интересный человек. Стоит спросить у любого жителя, кто лучше всех расскажет про Городец, и вам каждый здесь скажет, что это Евгений Жук.

Евгений Жук, житель Городца, краевед:

Мне рассказали пожилые люди, что когда-то когда здесь ещё была униатская церковь, приезжал епископ из Полоцка – Иозофат Кунцевич, он здесь провёл службу, богослужение, потом пробыл здесь ещё один день и поехал дальше осматривать епархию. Затем этот самый Кунцевич стал известным святым католической церкви. Вот такое очень интересное предание мне рассказали пожилые люди.

Местечко Городец известно своими талантами. Здесь живёт наш белорусский поэт и композитор – Игорь Павлович Черник. Он создал пять народных коллективов. И эти коллективы на различных фестивалях занимали призовые места. В его доме собираются местные жители и поют.

С 1921 года Городец вошёл в состав Польши, и это был центр гмины. Здесь построили народный дом, с большим залом, со сценой, здесь была очень хорошая библиотека. И вообще, народ жил в Городце очень богато. Местный старик рассказал, что здесь все мужчины ходили в костюмах, в галстуках, в шляпах, в хороших ботинках. И когда в 1939 году сюда пришли большевики, то они, говорят, ходили и удивлялись. Они не могли ничего понять: вот кажется, селяне, а живут и одеваются, как паны! Не было здесь никаких пролетариев, голых, оборванных и голодных.