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Прямой потомок Наполеона Бонапарта Шарль Наполеон все делает для того, чтобы французы чаще ездили в Березино

24 января 2014 18:58
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Новости Беларуси. Новый туристический маршрут может появиться в Беларуси. Перспективы включения Борисова в Европейскую федерацию городов истории Наполеона обсудили в министерстве культуры. Глава этой организации -  прямой потомок Наполеона Бонапарта Шарль Наполеон предложил придать этому проекту мировое значение. В ближайшее время будет разработана программа, после чего подпишут договор о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К слову, в состав Европейской федерации входит более 60 городов разных стран мира, исторически связанных с именем Наполеона Бонапарта.  

Шарль Наполеон, Президент Европейской федерации городов истории Наполеона:
Я уже был на месте, где проходила переправа через Березину. Буквально два года назад практически, когда ознаменовалось 200-летие со дня битвы при Березине. И я нашел эти места великолепными, очень живописными и туристически очень привлекательными. И я хотел бы, конечно, через нашу федерацию сделать так, чтобы эти места стали известны туристам во всем мире. И чтобы они могли приехать сюда и посмотреть воочию, как все происходило, где это находится, потому что само название Березина во Франции очень известно. 

# Международное сотрудничество # Туризм # Беларусь-Франция

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