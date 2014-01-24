Прямой потомок Наполеона Бонапарта Шарль Наполеон все делает для того, чтобы французы чаще ездили в Березино

Новости Беларуси. Новый туристический маршрут может появиться в Беларуси. Перспективы включения Борисова в Европейскую федерацию городов истории Наполеона обсудили в министерстве культуры. Глава этой организации - прямой потомок Наполеона Бонапарта Шарль Наполеон предложил придать этому проекту мировое значение. В ближайшее время будет разработана программа, после чего подпишут договор о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в состав Европейской федерации входит более 60 городов разных стран мира, исторически связанных с именем Наполеона Бонапарта.

Шарль Наполеон, Президент Европейской федерации городов истории Наполеона:

Я уже был на месте, где проходила переправа через Березину. Буквально два года назад практически, когда ознаменовалось 200-летие со дня битвы при Березине. И я нашел эти места великолепными, очень живописными и туристически очень привлекательными. И я хотел бы, конечно, через нашу федерацию сделать так, чтобы эти места стали известны туристам во всем мире. И чтобы они могли приехать сюда и посмотреть воочию, как все происходило, где это находится, потому что само название Березина во Франции очень известно.