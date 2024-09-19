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Минское «Динамо» обыграло команду из Армении на старте квалификации юношеской Лиги УЕФА

19 сентября 2024 12:33
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Минское «Динамо» успешно начало выступление в квалификации юношеской Лиги УЕФА. В Ереване белорусы обыграли «Пюник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже в первом тайме парни Дмитрия Ленцевича забили два мяча, авторы голов – Андрей Луцкович и Алексей Жечко. После перерыва белорусы продолжили диктовать свои условия. В составе нашей команды отличились Артем Соколовский и Артем Воскобойников. Армяне ответили двумя точными ударами, причем последний гол забили на последних минутах. В итоге победа «Динамо» – 4:2. Ответный матч соперники проведут также в Ереване, 22 сентября.

# Футбол

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