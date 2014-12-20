Пока эксперты отвечают на вопрос - «что было?», те, кто решились в рождественские и новогодние дни выехать за границу, гадают – что будет? Немало сюрпризов и неприятностей ждет неосведомленных туристов. Какие визы в паспорте нежелательны? Куда не попасть без прививки? И вообще, к чему нужно быть готовыми? – выясняла Илона Волынец.

Его квартира превратилась в музей, а жизнь – в бесконечное путешествие. Валерий Скороходко объездил 77 стран мира и на этом не намерен останавливаться. В домашней коллекции не место банальным магнитикам! Здесь только редкие статуэтки, национальные головные уборы и экзотические музыкальные инструменты.

Он пробовал самые шокирующие деликатесы мира: жареные личинки, скорпионы, саранчу и даже мозги обезьяны.

Валерий Скороходко, путешественник:

В Азии есть закрытые рестораны, когда приносят обезьянку, молотками разбивают ей череп и черпают свежие мозги ложками.

Путешествие - это не всегда безобидное развлечение. Во время отдыха в Шри-Ланке на регион обрушился цунами. Второй раз Валерий едва не попрощался с жизнью в далекой Эфиопии.

Валерий Скороходко, путешественник:

Ночью к нам подъехали люди на верблюдах. Остановились. Вывели нас всех из автобуса, поставили в ряд и стали напротив с автоматами. Очень страшно было. Оказалось, мы, сбившись с пути, попали на тропу, где контрабандисты перевозят оружие.

Валерия, как опытного туриста, просим поделиться опытом и собрать рюкзак активного путешественника.

Валерий Скороходко, путешественник:

Первое, паспорт со всеми визами и ксерокопиями. Наличные деньги: лучше в мелких купюрах в разных карманах, в разных местах. Будучи в ЮАР попал на грабеж: меня остановил молодой человек темной наружности в ночи и предложил два варианта: либо я отдаю все, что у меня есть, и мы расстаемся друзьями, либо он меня порежет.

Разошлись с местными бандитами, рассказывает Валерий, по добру по здорову, Правда, в отель путешественник вернулся без добра. Хорошо, что с собой были не все деньги.

Валерий Скороходко, путешественник:

В обязательном порядке лекарства, которые вы употребляете постоянно, либо, которые вам могут понадобиться экстренно.

Из одежды пригодится пара футболок, брюки, ветровка. И дорожная сумка готова!

Не один десяток стран в туристическом рюкзаке и у этого путешественника. Иван колесит по свету ввиду профессии. Больше 15 лет он работает в сфере транспортных перевозок. Одна из самых запоминающихся – поездка на Кубу.



Иван Веренич:

При вылете из московского аэропорта Домодедово мы получили отметку в паспорте таможенной службы России, сели в самолет. При приземлении в аэропорту Варадеро (Куба) при прохождении пограничного контроля в паспорте никакой отметки не получил.

Кубинские пограничники штампов действительно не ставят. Тому причина – торговое эмбарго, введенное Америкой еще в 60-е годы. Поэтому если вы планируете поездку в США, то отметок в паспорте о посещении острова свободы лучше избегать.

Юлия Барило, туристический обозреватель:

Штамп может превратится в черную метку и вам будет сложно, побывав в одной стране, съездить в другую. Это касается Армении-Азербайджана, Косово-Сербии, Грузии-Абхазии. Нужно быть очень внимательным, может быть штраф или даже депортация в таком случае, если, побывав в одной из этих стран, вас потом не захотят пустить в другую.

За решеткой в чужой стране оказалась наша соотечественница Ольга Каптур. Причиной задержания в Непале стала несколько иная пометка. Белоруска из-за сезона дождей покидала страну с просроченной визой и решила сама ее исправить. Чтобы девушку освободили, в ситуацию пришлось вмешаться белорусским дипломатам.

Сегодня белорусы могут отправиться без визы в два десятка стран. Помимо государств СНГ пользуются спросом балканские страны: Сербия, Черногория, Македония, а также азиатские: без визы также можно отправиться на Кубу, Никарагуа, Гондурас. К списку безвизовых для белорусов стран летом добавилась Турция.

Игорь Фисенко, начальник главного консульского управления МИД Беларуси:

В ближайшие месяцы мы ожидаем вступление в силу еще трех соглашений: с Эквадором, Бразилией и Израилем. Мы ведем переговоры со многими странами. Возможно, это будут страны такие, как Чили, Уругвай.

Европа по-прежнему остается одним из любимых направлений для наших туристов. Беларусь даже занимает лидирующую позицию в мире по проценту выданных шенгенских виз на душу населения. Кстати, вариант невыезда за рубеж можно предусмотреть.

Валентин Цехмейстер, директор Белорусского республиканского союза туристических организаций:

Когда на стадии получения визы, у туриста есть возможность подстраховаться. И когда он платит сегодня 60 евро за открытие визы в посольстве, а на семью это выходит уже приличная сумма, то он вправе застраховать эту услугу на открытие визы.

Но есть страны, границу которых можно пересечь при наличии не только визы, но и международного свидетельства о прививке против желтой лихорадки. Речь идет о ряде стран Африки и Южной Америки.

Илона Волынец:

Это единственный медкабинет в Беларуси, в котором можно сделать прививку против желтой лихорадки. Но просто так получить вакцинацию нельзя. Для этого нужна специальная справка от лечащего врача, в которой указывается страна, в которую вы собираетесь, срок поездки и дата последней проведенной профилактической прививки.

Ежемесячно республиканский прививочный кабинет посещает порядка 200 человек. Раньше свидетельство о вакцинации было действительно в течение 10 лет. Недавно специалисты выяснили: для приобретения пожизненного иммунитета против желтой лихорадки достаточно всего одной прививки.

Мария Сульжиц, врач-терапевт республиканского прививочного кабинета против желтой лихорадки:

Желтая лихорадка относится к группе особо опасных инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире заболевает 200 тысяч человек, и из которых умирает 30 тысяч.

Спрос на новогодние туры в этом году небольшой. Не очень активно раскупаются путевки на горнолыжные курорты. В топе стран, где белорусы планируют провести новогодние праздники все та же Европа, Египет, Арабские Эмираты.

Ирина Круглякова, начальник отдела продаж туристической фирмы:

До последнего тянут, ждут скидки, потом приходят за дней десять-восемь на вылет. Уже Новый год, нет отелей, нет перелета, особенно европейские страны, с визами проблемы.

Они называют себя специалистами в области индивидуальных путешествий. И просят не сравнивать их проект с туристическими фирмами. Основатель нового сервиса Александр рассказывает: для того, чтобы путешествовать, не обязательно иметь много денег.

Илона Волынец:

Александр, на рождественские каникулы хотелось бы отправиться в какую-нибудь экзотическую страну, и, конечно же, по разумной цене. Вот предложите какой-нибудь бюджетный вариант.

Александр Лапко, специалист в области индивидуальных путешествий:

Можно поехать на Гоа за 400 евро или за 500 евро на Шри-Ланку на недельку. Зачем вам зацикливаться на экзотических странах, можно куда-нибудь поближе и помилее, в ту же Европу. В Париж можно слетать всего за 40 евро.

Онлайн-проект больше ориентирован на молодежь. Дешевые перелеты, размещение в хостелах и никакой привязки к гостинице или туристическому автобусу. Секрет дешевого путешествия – в индивидуальном планировании.



Александр Лапко, специалист в области индивидуальных путешествий:

Миссия нашей компании – это открыть Европу, открыть весь мир. Мы хотим показать белорусам то, что путешествовать просто, путешествовать интересно.

Вместо сувениров – гигабайты отснятого материала. Сергей Плыткевич рассказывает о своей последней командировке. Несколько дней назад журналист вернулся из Арабских Эмиратов, где проходил международный фестиваль соколиной охоты.

Сергей Плыткевич, главный редактор газеты о путешествиях:

Представьте, в пустыне построен лагерь на 800 человек. То есть там армейские палатки, такие базовые, в центре такой ресторан огромный, конференц-зал, вся система обеспечения, душ, туалет, горячая вода - все классно. А вокруг – пустыня.

Фотосафари в ЮАР, Тайланде, Индии... Самые яркие впечатления – от знакомства с обитателями дикой природы.



Сергей Плыткевич, главный редактор газеты о путешествиях:

Дерутся два жирафа. То есть мы так думаем, что они такие спокойные, они такие раздумчивые. Голова так высоко. А когда я посмотрел, как они дрались – это жуть. То есть там они бьются.

Каждая поездка для Сергея – это новое приключение, авантюра, эксклюзивный кадр. Он, как и все наши герои, уверен: путешествия – это не роскошь, а удовольствие, доступное каждому. Иногда, правда, рискованное.