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Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?

31 мая 2020 20:54
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Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-1

Кристина Федорович, корреспондент:
«Аптекарский сад». Более 250 видов растений: от мяты и лаванды до редких ядовитых. Вот это, например, дубровка белая, также называется казацким женьшенем. Из него делают в том числе и лекарственные препараты.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-4

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-6

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-8

Это еще одна инициатива инвесторов в Нарочанском регионе. Единственный в стране объект, который был создан на основе многовекового опыта европейцев в выращивании редких лекарственных растений. Здесь можно купить натуральные травяные чаи и лекарственные сборы.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-11

А теперь представьте, что листья, которые ели даже динозавры, это дерево гинкго билоба, которому 250 миллионов лет. Но не только это может удивить.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-14

Анна Казакевич, экскурсовод:
Мы пришли в центр. А что должно быть в центре сонного царства? Кровать! Если лечь на эту кровать, раскинуть руки, закрыть глаза, то встанете вы с этой кровати совершенно другим человеком. Места для перезагрузки и релаксации.

Кристина Федорович:
Надо попробовать!

Анна Казакевич:
В прошлом году сюда была очередь.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-17

«Аптекарский сад» – это место, где каждый может на час или больше забыть обо всем. Но не только забыть, но и даже измениться.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-20

На этом приключения только начинаются. Следующая остановка – заветные мечты.

«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-23

Анна Казакевич:
Во-первых, нужно загадать желание тут. Потом зайти в лабиринт, найти волшебный горшок, произнести свое желание тому духу, который живет в этом горшочке. Но! Последнее условие самое сложное. Назад к выходу вы должны выйти той же дорогой. Когда это сделаете, то желание исполнится на 100 %. А когда в чем-то ошибетесь, то 50 на 50. А если вообще не исполнится, то все свои претензии к тому духу в центре лабиринта.

Кристина Федорович:
Ладно, поехали загадывать самое заветное.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-26

Почти все справляются с этой задачей, и, опять же, мы не исключение.

Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?-29

Кристина Федорович:
Ну все, теперь я не только другой человек, но и счастливый.

# Агротуризм # Туризм # Кристина Федорович # Анна Казакевич # Фотофакт

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