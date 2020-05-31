Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?

Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.

Кристина Федорович, корреспондент:

«Аптекарский сад». Более 250 видов растений: от мяты и лаванды до редких ядовитых. Вот это, например, дубровка белая, также называется казацким женьшенем. Из него делают в том числе и лекарственные препараты.

Это еще одна инициатива инвесторов в Нарочанском регионе. Единственный в стране объект, который был создан на основе многовекового опыта европейцев в выращивании редких лекарственных растений. Здесь можно купить натуральные травяные чаи и лекарственные сборы.

А теперь представьте, что листья, которые ели даже динозавры, это дерево гинкго билоба, которому 250 миллионов лет. Но не только это может удивить.

Анна Казакевич, экскурсовод:

Мы пришли в центр. А что должно быть в центре сонного царства? Кровать! Если лечь на эту кровать, раскинуть руки, закрыть глаза, то встанете вы с этой кровати совершенно другим человеком. Места для перезагрузки и релаксации. Кристина Федорович:

Надо попробовать! Анна Казакевич:

В прошлом году сюда была очередь.

«Аптекарский сад» – это место, где каждый может на час или больше забыть обо всем. Но не только забыть, но и даже измениться.

На этом приключения только начинаются. Следующая остановка – заветные мечты. «Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

Анна Казакевич:

Во-первых, нужно загадать желание тут. Потом зайти в лабиринт, найти волшебный горшок, произнести свое желание тому духу, который живет в этом горшочке. Но! Последнее условие самое сложное. Назад к выходу вы должны выйти той же дорогой. Когда это сделаете, то желание исполнится на 100 %. А когда в чем-то ошибетесь, то 50 на 50. А если вообще не исполнится, то все свои претензии к тому духу в центре лабиринта. Кристина Федорович:

Ладно, поехали загадывать самое заветное.

Почти все справляются с этой задачей, и, опять же, мы не исключение.