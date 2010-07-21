Остров Хайнань (Китай): здесь зафиксирована самая высокая продолжительность жизни в Китае

Международным курортом Санья стал лишь в начале 90-ых, раньше на острове располагалась военно-морская база и Хайнань считался закрытой территорией.

Сегодня Санья – это город здоровья и долголетия. Не даром международная организация защиты и охраны окружающей среды объявила его самым подходящим жилым районом 21 века. Город Санья не случайно стал центром развития международного туризма. Он окружен со всех сторон живописными горами, покрытыми лесами и создающими уникальный микроклимат, с максимальной температурой воздуха в июле +33 и минимальной в январе – + 25.

К тому же, в этих местах сухой лечебный воздух. Рядом с городом находится несколько прекрасных заливов с пляжами из белого песка и чистейшей морской водой. Здесь и сосредоточены основные отели курортной зоны.

Все искусственные вкрапления в виде ландшафтных парков и туристических комплексов – тщательно продуманы. Строительство и оснащение осуществляется по самым строгим международным стандартам. Управлять отелями, как правило, приглашают менеджеров из Гонконга или Европы. Но если у вас есть возможность выбора, рекомендуем вам особенно тщательно подобрать себе жилье.

Выбор гостиниц, как и всего остального в Китае, мягко говоря, богат и разнообразен. Персонал услужлив, дружелюбен и вежлив везде, а вот уровень самой гостиницы должен быть как можно выше. Точнее, высоким на столько, на сколько вам позволяет ваш кошелек.

Что особенно выделяет этот курорт среди остальных, это реальная возможность за пару недель существенно поправить свое здоровье. Китайские медики считают, что европейская традиционная медицина занимается только нашими болезнями, а вовсе не оздоровлением.

Тен Чон Кан, профессор китайской медицины:

Русские, приезжающие в Китай, в большинстве своем, мягко говоря, не очень здоровые люди. Обладая природой заложенным в вас крепким здоровьем, вы не бережете его. Как правило, страдаете избыточным весом и тягой к алкоголю. Приехав в Китай, именно русские с большой готовностью используют все возможности древней китайской медицины. Результат, как правило, быстрый и положительный.

На острове с успехом лечат болезни желудочно-кишечного тракта, легочные, дерматологические и урологические заболевания. Отлично помогают китайские медики при ревматизме, остеохондрозе и гипертонии. Стоимость лечения здесь ниже, чем в других странах Юго-Восточной Азии.

Самая высокая продолжительность жизни в Китае зафиксирована именно на острове Хайнань. Женщины в среднем живут здесь около 75 лет, мужчины – 80. Встречаются и долгожители, которые перешагнули вековой рубеж.

Однако в Китае лечит не только медицина в чистом виде. Там считают лекарством практически все, что окружает человека: и воздух, и воду и, конечно, еду. Положительный эффект возможен при правильном использовании всего того, что дает нам природа. Именно поэтому так популярно в Китае учение Фэн-шуй.

Нельзя побывать на Хайнане и не откушать в местном рыбном ресторанчике. В каждом таком заведении у входа стоят аквариумы. Все что в них плавает, можно заказать изжарить и съесть. Чего тут только нет! Гребешки, мидии, ежики, маленькие ракушечки…