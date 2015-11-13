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Номер, посвященный Владимиру Высоцкому,открыли в одной из гостиниц Бреста

13 ноября 2015 07:46
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Новости Беларуси. Уникальный исторический номер открыли в одной из гостиниц Бреста. Он посвящен Владимиру Высоцкому. Диван с пометкой «сделано в СССР» вместо дизайнерской мебели, стационарный телефонный аппарат и черно-белый телевизор вместо современных гаджетов. Интерьер воссоздавали по сохранившимся фотографиям и даже оставили тот самый паркет, по которому, по рассказам сотрудников, Высоцкий ходил босиком.

Дмитрий Минкевич, директор гостиницы:
Хотелось просто воссоздать ту атмосферы и те черновики Высоцкого. Мы ездили в Москву в музей на Тверскую, где брали ксерокопии, где-то информацию по фотографиям, где-то из Интернета. Все это воплотили вот на этих стенах.

Открытие памятной комнаты в городе над Бугом не случайно. Среди постояльцев этого номера Высоцкий числится дважды – в 1974 и 1976 годах. Знаменитый актер и музыкант останавливался здесь, проезжая транзитом или ожидая Марину Влади. 

# Туризм # Гостиницы Минска # Дмитрий Минкевич

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