Новости Беларуси. Нарочанский край продолжают обустраивать до курорта европейского уровня. Только за последних два года на развитие этого региона направлено более триллиона инвестиций. Об этом сообщил председатель Минского облисполкома Борис Батура.

Реализация пятилетней госпрограммы развития Нарочанского региона уже дала хороший экономический эффект. В санаторно-курортных и оздоровительных организациях отдохнули и укрепили здоровье более 75 тысяч человек.

В Нарочанском регионе реализуется несколько важных инвестпроектов. К примеру, продолжается строительство базы туризма и отдыха, этнокультурного туристического агрокомплекса в деревне Наносы, на территории дендросада уже приступили к обустройству сафари-парка.

По территории национального парка пролегает более 25 экскурсионных маршрутов, создан единственный в республике дендрологический сад. Особо перспективное направление для Мядельщины - и производство экологически чистой продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Уникальная территория, уникальный регион, и здесь должны быть совершенно другие подходы. Я думаю, что мы более плотно поработаем и с бизнесом, чтобы сюда как можно больше привлечь людей, которые работают в этой сфере.

Василий Коржов, генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» Управления делами Президента Республики Беларусь»:

Благодаря строительству других объектов оздоровления и отдыха значительно увеличилось количество приезжающих к нам туристов. Общее количество отдыхающих за год - более 120 тысяч, основная масса — россияне. Приезжают из Прибалтики, из Польши, из Германии, особенно охотники из Франции.

Зинаида Зосимова:

Первозданная природа. У нас тут ёжик живёт под палаткой, белка вокруг бегает, дятел стучит, заяц скакал... как не полюбить такие места? Это чудо!