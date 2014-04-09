Музей Великой отечественной войны переезжает в новое здание. Официальное открытие - 8 мая

Новости Беларуси. Музей Великой отечественной войны меняет прописку. 9 апреля состоится первый рейс по перевозке экспонатов в новое здание. Столь масштабное переселение за последние годы Минск видел, пожалуй, лишь во время переезда Национальной библиотеки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие архитектурного «салюта Победы» станет одной из самых громких премьер нынешней весны. Принять первых посетителей он должен уже 8 мая. Такое поручение дал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Новый музей Великой отечественной органично дополнил ансамбль обелиска на проспекте Победителей. Его главные особенности в сложнейшей конфигурации здания и целостности. Музей состоит из цепи залов, которые в итоге превратятся в своеобразную дорогу войны, а ее венцом станет «Зал Победы». Воссоздавать трагические события тех лет будут помогать мультимедийные технологии: сенсорные экраны, интерактивные карты.