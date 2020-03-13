Молодая семья путешествует на машине по Беларуси и ведёт трэвел-шоу на YouTube. Смотрите, как здорово

Суббота. 7 утра. Американо. Трое в авто, не считая Теда. Эта семья минчан прошлым летом исколесила всю Беларусь и доказала, что путешествовать с малышом куда веселее.

Иван Таборов, трэвел-блогер:

Мы просто обратили внимание, что нам малую значительно легче усыпить в машине, когда она начинает сходить с ума. Садились в машину, включали музыку и нарезали пару кругов по кольцевой. С удивлением в Коссово мы обратили внимание, что мы, вообще, не взяли подгузники.

На мировой карте Надя и Иван обвели маркером немало стран. А вот планета Беларусь стала настоящим открытием. Трэвел-блогеры решили делиться опытом онлайн и создали собственное шоу «Субботники».

Надежда Таборова, трэвел-блогер:

Ваня, к примеру, в Красном Береге просто положил ее на пол.

Как будто бы из диснеевских фильмов, он очень красочный, очень красивый и что потом интересного про него узнали: в нем сохранилось больше 70% интерьеров.

Гайд с неизбитыми тропами, геометками и честными комментариями о сервисе сразу же привлек благодарных зрителей.

Интересные факты пара узнает из первых уст – от местных гидов и жителей. Охоту не отбили даже разбившийся о купол Фарного костела квадрокоптер и килограммы использованных батареек.

Надежда Таборова:

YouTube – очень интересная платформа, потому что там все очень такие открытые, нам сразу же прилетают комментарии и пишут, что мы еще можем посмотреть: «Приезжайте, мы вам покажем то и то». Готовы нас прямо повозить, поэтому это очень важно. Мы всегда честно пишем, сколько мы потратили денег, сколько у нас ушло на бензин, на еду, чтобы люди могли прикинуть.

Иван Таборов:

Чтобы люди наш выпуск могли использовать, как инструкцию к действию.

Качественный контент – труд команды. На «Субботники» семья всегда ездит с профессиональным оператором. Дома – мини-студия с микрофоном и местом для видеоинженера. Словом, вкладывают силы и душу, чтобы влюбить в Синеокую еще больше. И хоть у нас нет гор и моря, зато есть колоритные деревни, рапсовые поля и богатые традиции.

Надежда Таборова:

Мы ехали в витебском направлении, мы остановились, к нам вышли местные жители, Тед сразу забежал к ним во двор, мы извинялись, а они такие: «Нет-нет, все хорошо». И они начали угощать чем-то Теда. Ты заезжаешь и ты питаешься энергией, потому что там люди очень открытые.

Умиляются Соней и Тедом и музейные работники, хотя бывают исключения и запреты на съемку. Надежда Таборова:

Сразу с ходу запрещали снимать, хотя еще даже не знали, кто мы, а у нас семейный формат. Мы очень позитивно, открыто и душевно про всех рассказываем. Иван Таборов:

Мы хотим тоже приучить людей, что не нужно стесняться и бояться камер, потому что сейчас намного проще, если делать что-то плохое, то прийти и снять на телефон незаметно, и смонтировать.

В каждом автотуре они находят свои фишки для активного досуга с ребенком. К слову, в свои выходные ребята планируют включить английские субтитры, чтобы о наших красотах узнали все. Есть у блогеров и свой топ самых удивительных мест. Надежда Таборова:

Когда мы ехали в сторону Гервят, то по дороге мы захватили много интересных мест. Там заброшенный костел, которому уже 300 лет, он безумно красивый, а рядом там старое кладбище, которое удивительно кинематографично.

Иван Таборов:

Есть очень красивый костел в Рубежевичах, где можно просто посидеть и зарядиться атмосферой. Но и, в целом, вокруг Минска эти агроусадебные комплексы чуть более разнообразны, чем по Беларуси, и предлагают разный отдых. Ты можешь хорошо и в кафе посидеть, и активными какими-то видами спорта заняться, и ремесленничеством.

В новом сезоне минчане окунутся в полесский колорит, побывают на самом большом верховом болоте Ельня и откроют 20 новых идей для выходного. И если прошлое лето Соня сладко проспала, то это она попробует прокомментировать в болотоступах. Иван Таборов:

Путешествие по Беларуси – это тоже про путешествие, это путешествие, которое доступно тебе. Буквально каждый день, как у тебя выдалась свободная минута, свободный день ты можешь его провести с пользой и не шлифовать по тротуарной плитке по центру Минска, а прокатиться и узнать что-то новое, увидеть, зарядиться силами и вернуться немного обновленными.