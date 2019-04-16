«Меню у нас на трёх языках». Где можно отдохнуть туристам во время II Европейских Игр
До II Европейских Игр остаётся чуть больше двух месяцев. Сейчас в центральном регионе страны ведется активная работа по подготовке объектов общественного питания и торговли для обслуживания участников и гостей мультиспортивного мероприятия. Особое внимание уделяется придорожному сервису.
Ирина Иванович, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
На наших дорогах расположено порядка 190 объектов общественного питания и порядка 150 объектов розничной торговли придорожного сервиса. Распространяется продукция о туристическом потенциале нашей страны, также очень активно сейчас идёт работа по закупке сувенирной продукции для того, чтобы прибывающие гости могли оставить некое воспоминание о пребывании в нашей стране, о наших знакомых местах. Кроме того, уделяется большое внимание безопасности, устанавливается оборудование объектов системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации.
Проводятся мероприятия по благоустройству прилегающих территорий и создаются комфортные условия для доступа людей с ограниченными возможностями. Объекты оснащаются дополнительными парковочными местами, платёжными терминалами и подключением к Wi-Fi.
Светлана Василенко, администратор кафе:
Познакомить с культурой Беларуси, с прекрасными блюдами. Меню у нас на трёх языках: русский, белорусский, английский. Работаем без выходных с двенадцати часов дня до часа ночи.
Придорожный сервис не стоит на месте. Яркий пример тому – пересечение трасс М1 и М2. Гостиничный комплекс в живописном уголке уже готов ко встрече иностранных гостей. Специально ко II Европейским играм здесь организовали фотозону с национальным колоритом.
В экспозиции – слуцкие рушники и поделки из соломы.
Теперь белорусские мотивы прослеживаются во всех деталях, начиная от покрывал ручной работы на кроватях, заканчивая панно на стенах.
Диана Рацкевич, руководитель службы приёма и размещения гостей:
Весь персонал у нас обучен всем международным стандартам обслуживания, а также иностранным языкам. На время проведения Игр мы разработали специализированное меню в нашем ресторане для того, чтобы все иностранные гости могли ознакомиться с белорусской кухней, попробовать наши национальные блюда. Но также мы не исключаем из внимания, что у каждого народа есть свои предпочтения, и поэтому у нас есть блюда европейской кухни.
Бассейн, тренажёрный зал, тропический душ и SPA, чистый воздух и шикарный вид из окна. Для посетителей уже готовы информационные материалы о туристических возможностях страны. Гостям предложат широкий ассортимент белорусских сувениров, чтобы забрать частичку нашей страны с собой.
Диана Рацкевич:
Также в нашем отеле существует замечательная национальная традиция. Мы её называем Павлинка. Девушка в национальном костюме встречает гостей прямо на входе в гостиницу, при этом стол накрыт белорусскими закусками и национальными напитками.
Около 30 тысяч туристов во время проведения II Европейских игр ожидает наша страна. Местные власти оценивают уровень сервиса, который встретят иностранцы на своём пути, и уверяют, что гостям столицы будет, где отдохнуть и перекусить в дороге.