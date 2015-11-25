Крупные туроператоры России приостановили продажи путевок в Турцию: как это отразится на ценах и станут ли отменять запланированный отдых белорусы

Новости России. Все крупные туроператоры России приостановили продажи путевок в Турцию. Что касается нашей страны, про туристическую рокировку здесь речь не идет. И все же о том, как острая ситуация отразится на ценах, захотят ли россияне лететь, например, через Беларусь? И станут ли отменять запланированный отдых наши соотечественники? Выяснила Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ.

Про ноябрь в туристической Турции говорят, уже «не сезон», последний, кстати, длится с апреля по октябрь. Впрочем, эти пассажиры летят уж точно не за ровным загаром. Рейс «Минск-Стамбул» — один из тех, про которые говорят, с деловым подтекстом. У стоек в зале регистрации многолюдно, и все же запланированные поездки в свете последних событий приобрели несколько другой оттенок. Хотя для каждого это, конечно, индивидуально.

Инцидент со сбитым Су-24 реакцию повлек незамедлительно. Остановимся, пожалуй, на сфере туризма. Заявления о том, что «уровень террористической угрозы в Турции не меньше, чем в Египте» посыпались на разных уровнях. От поездок в Турцию рекомендовал отказаться российский МИД, а от реализации турпакетов – Ростуризм. Уже сегодня стало известно, все крупнейшие туроператоры России приостановили продажи путевок. Беларусь от Турции не отказалась. И все же это далеко не то направление, куда вас будут уговаривать полететь.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Я думаю, что россияне принципиально будут отказываться от Турции, потому что этот инцидент очень сложный. Что же будет в Беларуси, неизвестно. Мы никак не может понять одного, что россияне, белорусы, украинцы, латыши, эстонцы, литовцы, казахи, мы для них — русские.

В настоящее время Ростуризм собирает данные о количестве россиян, отдыхающих в Турции. Эта цифра едва ли превысит десять тысяч человек. Запрета на авиасообщение с Турцией нет, но из-за прекращения продаж туров чартерные рейсы отменяются. Убытков не миновать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Если россияне не будут летать, а белорусы, в чем я сомневаюсь, будут летать в Турцию, то, безусловно, у нас цены упадут, потому что я не думаю, чтобы белорусы набирали полные самолеты, как в этом году.