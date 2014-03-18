Группа сицилийских энтузиастов запустила в стратосферу... десерт!

Новости мира. Группа сицилийских энтузиастов запустила в стратосферу воздушный шар, пассажиром которого стало традиционное народное лакомство – десерт канноли: так они решили поднять престиж родного острова, который нередко ассоциируется с негативными происшествиями, мафией и безработицей…

Изобретатели сделали специальную корзину. Поверхность обклеили материалом, отражающим солнечные лучи. Внутрь поместили две видеокамеры и GPS-трекер. Корзина будет защищать их от низкой температуры в стратосфере. Аппарат должен весить не более двух килограммов, чтобы получить официальное разрешение на полёт.

Верх модели украсили сицилийским десертом канноли с начинкой из сыра маскарпоне и рикотты. Благодаря этому модель получила название «Cannolo Transporter». Потом изобретатели отправились со своим аппаратом на возвышенность. Там прикрепили его к шару с гелием и отправили в полёт.

Согласно расчётам одного из участников эксперимента, «Cannolo Transporter» поднялся над землёй почти на 30 тысяч метров. Захватывающие виды, заснятые камерой во время полёта, сопровождались образом канноли. Шар поднимался вверх до тех пор, пока не взорвался, а потом летательный аппарат спустился на землю на раскрывшемся парашюте. Изобретатели нашли своё детище в 25 километрах от места запуска.

Весь эксперимент обошёлся энтузиастам в 350 евро. Они считают, что он имел не только символическое значение, но и стал научным подвигом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.