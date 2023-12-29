Здесь снимали первый белорусский хоррор. Побывали в старинной усадьбе в Желудке – посмотрите, как сохранилось здание

Усадьба Святополк-Четвертинских – настоящий клад для поклонников мистики и заброшек. Это место, как флакон из прошлого, впитало в себя аромат тайн и легенд. Неспроста здесь снимали первый белорусский хоррор «Масакра», рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Настало время и нам поохотиться за приведениями.

Вот уж где витает облако загадок, а ветер словно нашептывает легенды. Местечко Желудок засветилось в летописях в конце XIV века. Предполагают, что название пошло от богатых дубовых рощ. Великий князь ВКЛ и король Польши Казимир заложил здесь деревянный костел. Позже сменилось немало владельцев: Полубинские, Сапеги, Францкевич-Радзиминские, Тизенгаузы.

В начале XX века земли перешли Святополк-Четвертинским. Последний владелец поселка Людвиг задумывает стройку века, и в 1907-м начинают возводить роскошный дворец. Трудно поверить, но уже на следующий год родовое гнездо предстало во всей красе. Оно стало летней резиденцией. В основном семья жила в Варшаве.

Владимир Василькевич, историк, краевед:

Дворец был построен по проекту польско-итальянского архитектора Владислава Маркони в стиле необарокко с элементами рококо. Здание величественное, двухэтажное, покрыто мансардной крышей с вставными окнами, которые называются люкарны. Также парадный вход имеет балкон, который крепится на четырех колоннах. Внешний вид дворца вызывает восторг, даже несмотря на то, что прошло так много времени.