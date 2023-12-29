Здесь снимали первый белорусский хоррор. Побывали в старинной усадьбе в Желудке – посмотрите, как сохранилось здание
Усадьба Святополк-Четвертинских – настоящий клад для поклонников мистики и заброшек. Это место, как флакон из прошлого, впитало в себя аромат тайн и легенд. Неспроста здесь снимали первый белорусский хоррор «Масакра», рассказали в проекте «Путевка BY» на СТВ. Настало время и нам поохотиться за приведениями.
Вот уж где витает облако загадок, а ветер словно нашептывает легенды. Местечко Желудок засветилось в летописях в конце XIV века. Предполагают, что название пошло от богатых дубовых рощ. Великий князь ВКЛ и король Польши Казимир заложил здесь деревянный костел. Позже сменилось немало владельцев: Полубинские, Сапеги, Францкевич-Радзиминские, Тизенгаузы.
В начале XX века земли перешли Святополк-Четвертинским. Последний владелец поселка Людвиг задумывает стройку века, и в 1907-м начинают возводить роскошный дворец. Трудно поверить, но уже на следующий год родовое гнездо предстало во всей красе. Оно стало летней резиденцией. В основном семья жила в Варшаве.
Владимир Василькевич, историк, краевед:
Дворец был построен по проекту польско-итальянского архитектора Владислава Маркони в стиле необарокко с элементами рококо. Здание величественное, двухэтажное, покрыто мансардной крышей с вставными окнами, которые называются люкарны. Также парадный вход имеет балкон, который крепится на четырех колоннах. Внешний вид дворца вызывает восторг, даже несмотря на то, что прошло так много времени.
Владимир Василькевич:
Я был знаком с Изабеллой Святополк-Четвертинских. Это внучка последних владельцев – Людвига и Розы. И она, будучи ребенком, еще помнила о тех светских мероприятиях, которые проводились в этом дворце. Детские воспоминания яркие запечатлели образы бальных платьев дам, костюмов кавалеров. Последний владелец Людвиг Святополк-Четвертинский был архитектором. У него судьба довольно-таки печальная, в 1939 году изначально усадьба и дворец были национализированы, а с началом Второй Мировой войны на месте этого дворца находился немецкий военный госпиталь. А сам Людвиг Святополк-Четвертинский попал в печально известный Освенцим. И там он умер.
Подробности в видео.