Деревни Кривичи и Прудники, Мядельский район (Минская область). Видео прислал Анатолий Савицкий

Меня зовут Анатолий, фамилия Савицкий.

Вот уже более 30 лет я живу в Астрахани и почти каждый год приезжаю в Беларусь. Там же много снимаю, а потом всё снятое привожу в порядок, делаю небольшие ролики. Я очень люблю свою Беларусь и мне приятно создавать хоть небольшие сюжеты про свою Родину. Я не профессионал, что получилось, то я и выкладывал в сеть. А сегодня на меня вышли мои земляки и попросили меня, чтобы я отправил свои ролики на конкурс. Я понимаю, что они конкуренцию на конкурсе не составят, но отправляя их Вам, я надеюсь, что ещё больше земляков увидят свой родной край через видеокамеру. В основном все ролики про Кривичи Минской области, Мядельского района. Есть и Прудники Минской области, Мядельского района ну и немного роликов о Нарочанском крае. Сам я родом из Кривичей, но жил и в Прудниках.