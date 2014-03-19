Новости мира. Главный трофей мирового футбола – Кубок мира ФИФА, прибыл в Париж в рамках своего мирового турне.

Знаковый приз победителей чемпионатов мира выставили в павильоне возле городской ратуши Отель-де-Виль. Мероприятие посетил легендарный футболист Пеле. Бразилец трижды принёс победу своей стране на чемпионатах мира ФИФА: в 1958, 62-ом и 70-ом годах.

После этого, в соответствии с правилами Международной федерации футбола, Приз Жюля Риме навечно перешёл к Бразилии. В 1974 году ему на замену пришёл нынешний Кубок мира ФИФА. Теперь Пеле надеется, что бразильская сборная вновь сможет завоевать почётный приз на предстоящем Чемпионате мира, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.