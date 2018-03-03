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Гервяты, Островецкий район (Гродненская область). Видео прислал Евгений Грищенко

03 марта 2018 10:14
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Я уже более четверти века живу в Республике Беларусь, а моя малая Родина – Латвийская Республика  сегодня уже является заграницей. Уйдя 4 года назад на пенсию, я стал очень плотно изучать Беларусь, постоянно путешествую, а на своем видеоканале в Youtube продвигаю несколько проектов, непосредственно касающихся истории Беларуси.

Поэтому, сколь уж количество предлагаемых на конкурс фото-видеоработ не ограничено, я буду периодически высылать свои зарисовки. А начать хочу с небольшого ролика об одном из самых больших и красивых храмов Беларуси-костёле Пресвятой Троицы в деревне Гервяты Островецкого района Гродненской области (1899-1903 г.г.).

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Евгений Грищенко

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