Деревня Евсеевичи, Глусский район (Могилевская область). Видео прислала Анастасия Окрут

Родина – это Беларусь, но у каждого из нас есть место, где он родился, где все кажется особенным, прекрасным и родным. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая Родина.



У одних – это большой город, у других – маленькая деревня, но все люди любят ее одинаково. Мы растем, взрослеем, но вот малую Родину мы никогда не забудем. Каждый человек должен любить свою малую Родину, знать ее историю, замечательных людей, которые здесь родились и выросли. Для меня моей малой Родиной является моя деревня Евсеевичи, где я уже живу 16 лет.



Моя деревня – это небольшой, уютный уголок, где есть немало прекрасного. Моя родная деревня мне нравится в любое время года. Летом, когда у меня наступают каникулы, мы ходим в ближайший лес. Там очень зелено и много грибов и ягод. Осенью и зимой по вечерам мы сидим и пьем чай, а за окошком бушует непогода. Но нам совсем не холодно, ведь когда вся семья вместе – так и душа на месте. Ну, а весной моя родная деревня преображается – распускаются первые цветочки, трава становится изумрудной, красиво поют птички, и настроение очень хорошее.



Я очень люблю свою малую Родину. Ведь малая Родина для меня – это не просто словосочетание, а край, с которым связаны мои самые лучшие воспоминания, самые приятные встречи и дни. Я всем сердцем желаю, чтобы моя родная деревня с каждым годом становилась все красивее и богаче. Я горжусь своей малой Родиной!