Гастротуры, старинные замки и даже вояж на дрезине! Отправились в путешествие по западным маршрутам Беларуси

Новости Беларуси. Туристический потенциал Беларуси оценивается в 10 миллионов российских гостей в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня нашу страну посещает порядка 140 тысяч туристов из России. Туроператоры отмечают, что 2022 год стал рекордным по количеству визитов. В 2023-м планка гостеприимства может стать еще выше. Круизы и санаторно-курортное лечение, агроэкотуризм и замковые туры. По западному туристическому контуру Беларуси прошли Кристина Протосовицкая и Галина Буро.

Постоянство – признак качества. Уже третий год для отдыха фармацевт из Брянской области Светлана Гутникова выбирает белорусский санаторий недалеко от Беловежской пущи. Признается, только здесь ее буквально ставят на ноги – в здравнице лечат суставы оборудованием мирового стандарта. За время отдыха россиянка старается увидеть всю Беларусь: Брестская крепость, Беловежская пуща, замки. До всего из санатория рукой подать.

Светлана Гутникова, турист (Россия):

Нам нравятся красоты, природа Беларуси, это наш любимый санаторий. Нам здесь нравится все: от лечебной базы до досуга. Питание отличное, сотрудники гостеприимные. Санаторно-курортное лечение ежегодно возглавляет рейтинг отдыха россиян в нашей стране – до 50 %. Бронирование в этом санатории уже расписано на все лето вперед. Тайский массаж, косметология, СПА, профессиональное лечение, бассейн – для гостей более 250 услуг. В этом году предлагают новый формат быстрого отдыха.

Андрей Корнелюк, директор санатория:

Ежегодно к нам приезжают граждане Российской Федерации, Европы, Греции, Германии, Прибалтики и с большим удовольствием позиционируют услуги нашего учреждения жителям тех стран, откуда они приехали. Агроэкотуризм, замки Беларуси, гастропутешествия – для россиян в нашей стране готовы предложить многое. Причем турпродукт пересматривают и переупаковывают каждый год. Туроператоры фиксируют стабильный рост интереса.

Александр Аллахвердян, директор туристической компании:

Молодежи стало больше, родители берут детей, и детей стало больше. Будем надеяться, что граждане России, которые посетили нашу страну, всегда будут довольны, рассказывают, соответственно, у себя в стране – поток увеличится. По словам специалистов туриндустрии, в 2023 году ожидается всплеск туристического потока в целом внутри Союзного государства – белорусы также активно выбирают российские регионы для заграничного отдыха.

Мария Окулич, начальник бюро путешествий и экскурсий:

Сезон поездок начинается приблизительно с мая по октябрь. Каждые выходные хоть две-три группки поездок есть. Это, конечно же, Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Дивеево, Муром, Смоленск, в этом году мы открыли новое направление. И Псков – одна из наших новинок, которая актуальна будет в этом сезоне. В 2022 году Брестская область стала самой посещаемой туристами в Беларуси– свыше 1,5 миллиона. На этот сезон – виды еще больше.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это один из новых форматов пешеходных экскурсий по Бресту. На электросамокатах туристы могут знакомиться с главными пешеходными достопримечательностями: улицей Гоголя, Советской и обновленной набережной. К слову, по ней скоро можно будет добраться до самой Брестской крепости. Галя, а куда доведут дорожки в Гродненской области?

Галина Буро, корреспондент:

Кристина, а мы не только по лесным дорогам, но и по железнодорожным въезжаем в новый туристический сезон. Тренд этого лета в Гродненской области – экологический туризм. И здесь есть чем удивить даже искушенного туриста. Узкоколейка вдоль уникального национального ландшафтного заказника «Озеры». Еще не так давно по ней перевозили торф, месторождение закрыто, теперь предлагают на дрезине отправиться, пожалуй, в самое креативное путешествие с ветерком.

А дальше десятки видео вояжа разлетаются по соцсетям. Леса, болота, озера и дикие звери, а еще проезд по единственному в Беларуси узкоколейному железнодорожному мосту – впечатления незабываемые. Туроператоры, которые приехали оценить потенциал региона, этот тур точно включат в топ предложений для своих клиентов. Да и журналисты от презентации в восторге.

Диана Михневич, журналист:

Это была невероятная поездка, мне очень понравилось кататься на дрезине. Я думаю, иностранным гостям, нашим белорусам, они получат колоссальные впечатления от подобных поездок. Увидеть популяцию зубра европейского, пройти по инклюзивной экотропе. Линейка предложений региона по туризму: от сафари до ретрит-туров. Новинка – маршруты по Липичанской пуще и реке Щара. А еще туристам обещают сладкую жизнь: заглянуть в тайный быт пчелиных ульев и отведать свежесобранный мед.

Ольга Бардашевич, заместитель начальника управления государственного туроператора:

На самом деле каждый регион, в том числе Гродненский район, уникален по-своему. И вот прочувствовать это, чтобы предлагать, это очень важно.

Анна Вощинчук, начальник отдела Национального агентства по туризму Беларуси:

Регионам России чрезвычайно интересна Беларусь, поэтому они просят устраивать ознакомительные туры. Внутренний туризм тоже благодаря пандемии получил какой-то новый виток, потому что области ездят друг к другу в гости. Сегодня индивидуальный турист благодаря телефону, интернету может сам составить маршрут и пойти изучать нашу страну, нашу родную Беларусь.