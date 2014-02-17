Новости мира. Единение музыки и льда поразило жителей Норвегии: там мастера создали настоящие музыкальные инструменты из ледяных блоков. Девятый сезон фестиваля прошел в живописном горном городке Гейло. По словам организаторов, мероприятие превозносит красоту природы, а также уникальные свойства важнейшего на земле ресурса – воды.

Исполнителям было нелегко играть на ледяных инструментах, создавая непривычные мелодии, столь недолговечные в горячих руках музыкантов. В этом году на фестиваль прибыли как местные мастера, так и скульпторы из Швеции и Эстонии. Они создали изо льда виолончели, арфы и барабаны для уникального духового оркестра.

А вот те, кому действительно не хватает льда. В британском зоопарке города Скарборо пингвинам Гумбольдта, которые страдают депрессией, прописали курс таблеток. Плохое самочувствие животных вызвала затянувшаяся непогода.

По словам сотрудников питомника, проливные дожди отбили у птиц желание нормально питаться и общаться друг с другом уже через неделю, а спустя месяц — откладывать яйца. Из-за подобного отшельнического поведения смотрители опасаются, что депрессия приведет к куда более тяжелым последствиям. В качестве мер по снижению риска заболевания специалисты решили прописать животным курс противогрибковых препаратов. При этом пингвины не хотят есть медикаменты, из-за чего смотрители идут на хитрость — и прячут пилюли в рыбу.

Звук стригущих ножниц, шум фенов, летящая шерсть – так проходит завершающий этап подготовки к самой престижной выставке собак в США. В этом году собралось почти три тысячи конкурсантов со всех 50 штатов. Вестминстерская выставка собак проводится в 138-й раз. Соревнования состоят из двух этапов. Сначала судьи определят лучших собак в семи номинациях: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, декоративные и неспортивные. Эти конкурсы проходят в выставочных залах на пирсах Гудзона. Второй же этап соревнований будет проходить в спортивно-концертном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден». Там из семи победителей судьи выберут одного самого лучшего пса, который и станет чемпионом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.