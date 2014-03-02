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Деревня Сула Столбцовского района: в 18 веке - родовое гнездо Ленских, сегодня - усадебно-парковый комплекс

02 марта 2014 17:47
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Новости Беларуси. Там, где история пересекается с современностью и где стираются границы между эпохами. Рожденный из руин бывшего имения Ленских, нынешний облик которого и сейчас больше напоминает времена королей и королев. В центре внимания «Центрального региона» усадебно-парковый комплекс в деревне Сула Столбцовского района Минской области.

История шляхетского имения Ленских началась еще в далеком 16 веке. Тогда эти земли были королевскими и принадлежали сначала Стефану Баторию, потом гетману Украины Бальбузу, затем ими владели князья Вишневецкие и Радзивиллы.  

Но самое интересное здесь началось с приходом Ленских… что именно, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ!

# Туризм # Фотофакт # Агротуризм

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