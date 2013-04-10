Деревня Старая Волотова (Гомельский район) – последнее место на земле, где жили богатыри

Старая Волотова – это деревня, которая находится в пределах города Гомеля, но она не потеряла свой деревенский колорит до сих пор.

Гомельские исследователи паранормальных явлений утверждают, что именно тут, над Старой Волотовой, люди чаще всего видят НЛО, или, как в народе говорят, летающие тарелки. Исследователи не удивляются и говорят, что тут можно увидеть все, что угодно. Об этом даже говорит само название, которое имеет мифологическое происхождение. А миф – это что-то необычное, фантастическое и невероятное.

Еще краеведы твердят, что раньше здесь жили самые настоящие богатыри («волаты»- бел.), откуда и пошло название – Волотова. А богатырь – это персонаж белорусских мифов. Возможно, что Старая Волотова и была последним местом на земле, где они жили.

Богатыри появились, говорят, так. Шел по синему морю-океану Спас. Вдруг море начало бурлить, пениться, поднялись высокие волны, и перед Спасом явился большой водный столп. И видит, что в этом столпе богатырь ворочается, а встать не может. И тогда Спас схватил этого богатыря и выкинул на землю. Смотрит, а богатырь стал таким красавцем, что его красота удивила даже самого Спаса.

Говорят, что богатыри еще долго являлись местным жителям. Последний раз он появился в ХІХ веке. Между прочим, знаменитый белорусский археолог Евдоким Романов описал последнее появление богатыря здесь, в Старой Волотове. Тут археолог бывал не раз и слышал много рассказов о богатырях, которые и разместил в своей книге.

Историки говорят, что анализ этнографических материалов показывает то, что на месте деревни Старая Волотова в дохристианские времена было святилище языческого бога Велеса, которого очень ценили белорусы. А когда на наши земли пришло христианство, то люди сносили языческие святилища и на их месте строили христианские храмы. И самое интересное, что церкви начали строить именно на руинах языческих строений, потому что они с давних времен считались местами силы.

Впервые в летописях Старая Волотова упоминается в 1560 году в связи с церковью Святого Николая, которую построили вместо языческого святилища бога Велеса. Еще в летописи упоминался поп, которому принадлежали земли и озеро. И никто к этому озеру не имел права подходить, кроме самого попа. Но сегодня здесь рыбу может ловить каждый, кто пожелает.

Деревня Старая Волотова входила в состав Великого княжества Литовского. А после раздела Речи Посполитой, когда наши земли попали под Россию, царица Екатерина ІІ подарила Гомель и Волотову своему графу Петру Румянцеву. Он получил гомельские земли в 1772 году.

С 1796 года владельцем Старой Волотовы становится сын Петра Румянцева Николай. И Николай решил построить первую каменную церковь, потому что каменных храмов в Гомельском старостве тогда не было. И эту церквушку Николай решил строить не в Гомеле, а в Старой Волотове. Строительство началось в 1802 году на месте бывшего языческого святилища и христианской церкви Святого Николая. Проект был заказан у английского архитектора Джон Кларка. 3 года тут строили церковь и освятили ее, как и предыдущую деревянную церковь, в честь Николая Чудотворца.

Эта церковь, построенная английским архитектором, стоит в Старой Волотове до сих пор. Снаружи церковь выглядит простенько, а внутри она всегда всех удивляла своим убранством. Особенно интересен был иконостас. Долго все считали, что его сделали итальянские мастера, а потом выяснилось, что это творение местногокрестьянина, которого Николай Румянцев заметил и отправил учиться в Петербург.

В советские времена церковь была закрыта, все украшения храма были убраны. Здесь был местный клуб, потом магазин. Некоторое время он стоял полуразрушенный, и его использовали для тренировок альпинисты. И только в 2005 году церковь построили снова.

После смерти Николая Румянцева Старая Волотава принадлежала Ивану Паскевичу. Он закрыл церковь, людей из Старой Волотовы переселил в другое место, а здесь построил конезавод. И тогда начались загадочные события. Все люди, которые были выселены из деревни, начали умирать от какой-то неизвестной болезни, а конезавод тут внезапно сгорел. Иван Паскевич все понял и исправил, что натворил.

Улица Волотовская, которая соединяет Гомель и деревню Старая Волотова, обязательно должна быть занесена в список исторических ценностей. На ней стоят дома конца ХІХ– начала ХХ веков. Такой улицы больше нигде нет, а гомельчане хотят снести эти дома и построить на их месте многоэтажки.

А дом на Волотовской 17 знаменит тем, что здесь последние дни своей жизни доживала гомельская княгиня Ирина Паскевич.Она была знаменитой гомельской меценаткой. Она на свои собственные деньги строила и поддерживала школы, а одаренным детям целиком оплачивала всю учебу. В Гомеле она построила более 10 учебных заведений. Именно она основала там мужскую классическую гимназию. Ирина открыла приют для девочек-сирот, а также приют для пожилых женщин.

После революции 1917 года Ирина Паскевич не уехала из Беларуси, а осталась тут, в Гомеле, а все свое имущество передала новым властям. Власти ее не тронули, и доживала она свой век в доме на улице Волотовской. Там, в доме №17, она и умерла в 1925 году.