ФСБ РФ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области

На территории Саратовской области предотвращена попытка подрыва железнодорожного моста, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили диверсионно-террористический акт в Саратовской области. Планирование взрыва осуществляли сторонники признанной в РФ террористической и запрещенной организации.

Удалось установить, что гражданин РФ имел контакт с представителями украинской стороны и планировал, совершив противоправное деяние, уехать на территорию Украины с целью участвовать в боевых действиях. Диверсантом в ходе задержания было оказано вооруженное сопротивление, вследствие чего он был ликвидирован ответным огнем.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия найдено подготовленное к применению СВУ массой 11 кг, пистолет «Макарова» с боеприпасами к нему, другие значимые для следствия вещи.

Фото: Pinterest