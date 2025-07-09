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ФСБ РФ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области

09 июля 2025 08:04
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ФСБ РФ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области-0

На территории Саратовской области предотвращена попытка подрыва железнодорожного моста, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили диверсионно-террористический акт в Саратовской области. Планирование взрыва осуществляли сторонники признанной в РФ террористической и запрещенной организации.

Удалось установить, что гражданин РФ имел контакт с представителями украинской стороны и планировал, совершив противоправное деяние, уехать на территорию Украины с целью участвовать в боевых действиях. Диверсантом в ходе задержания было оказано вооруженное сопротивление, вследствие чего он был ликвидирован ответным огнем.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий на месте происшествия найдено подготовленное к применению СВУ массой 11 кг, пистолет «Макарова» с боеприпасами к нему, другие значимые для следствия вещи.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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