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Деревня Обчин, Любанский район (Минская область). Фото прислал Альфред Микус

12 марта 2018 17:32
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Масленица – один из самых широко отмечаемых и веселых праздников в году. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник – обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, посвященный прощанию с зимой и встрече весны. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, и устраивали веселые гулянья на Масленицу. 

Наши предки почитали солнце, как Бога, ведь оно давало жизнь всему. Поэтому и появилась традиция в честь весеннего солнца печь круглые, по форме напоминающие солнце, блины. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и тепла. Чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай.

В деревне Обчин Любанского района Минской области Беларуси в этом году Масленицу праздновали сразу 4 деревни: Обчин, Отрадное, Рачень, Закальное. У них так всегда – гуляют 4 деревни вместе, поэтому Масленица празднуется очень интересно, так как включает в себя обрядовость, характерную для каждой деревни! 

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# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Альфред Микус

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