Прямой эфир

Деревня Лозки, Логойский район (Минская область). Видео прислала Екатерина Мельничёнок

11 марта 2018 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сколько смысла в этих словах – Малая Родина… У каждого из нас есть такой уголок, который вызывает самые теплые и светлые чувства. Для меня этот уголок – это деревня Лозки, Логойского района.  Я ее очень люблю в любую пору года, так как приезд туда всегда связан с самыми лучшими воспоминаниями и моментами жизни.

Я заклінаю ўсіх сыноў:
Хай будуць цяжкасці любыя,
Не прадавайце дом бацькоў –
Вас не ўратуюць грошы тыя.

… Дзядоў і продкаў вашых дух
Прыжыўся назаўседы ў хаце.
Яшчэ агеньчык не патух,
Што запаліла ў печы маці.

Не прадавайце дом бацькоў,
Вы без яго не пражывеце:
Ён будзе сніцца зноў і зноў,
Пакуль вы есць на гэтым свеце.

Вы да яго яшчэ не раз
З павіннай будзеце з’яўляцца:
Пацягне, як злачынцу, вас
У здрадзе некалі прызнацца.

Ён вам пад восеньскім дажджом
Навее цеплыя ўспаміны…
Ды не адчыніць дзверы дом,
Хоць і не раз змахне цішком
З акон – вачэй сваіх слязіну.
                                Павел Саковіч

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Екатерина Мельничёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Деревня Красная Слобода, Белыничский район (Могилёвская область). Фото прислала Ольга Пинчукова
03 марта 2018 18:46

Деревня Красная Слобода, Белыничский район (Могилёвская область). Фото прислала Ольга Пинчукова

Поставский район (Витебская область). Фото прислал Сергей Вшивков
03 марта 2018 16:49

Поставский район (Витебская область). Фото прислал Сергей Вшивков

Гервяты, Островецкий район (Гродненская область). Видео прислал Евгений Грищенко
03 марта 2018 10:14

Гервяты, Островецкий район (Гродненская область). Видео прислал Евгений Грищенко