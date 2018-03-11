Деревня Лозки, Логойский район (Минская область). Видео прислала Екатерина Мельничёнок

Сколько смысла в этих словах – Малая Родина… У каждого из нас есть такой уголок, который вызывает самые теплые и светлые чувства. Для меня этот уголок – это деревня Лозки, Логойского района. Я ее очень люблю в любую пору года, так как приезд туда всегда связан с самыми лучшими воспоминаниями и моментами жизни.



Я заклінаю ўсіх сыноў:

Хай будуць цяжкасці любыя,

Не прадавайце дом бацькоў –

Вас не ўратуюць грошы тыя.



… Дзядоў і продкаў вашых дух

Прыжыўся назаўседы ў хаце.

Яшчэ агеньчык не патух,

Што запаліла ў печы маці.



Не прадавайце дом бацькоў,

Вы без яго не пражывеце:

Ён будзе сніцца зноў і зноў,

Пакуль вы есць на гэтым свеце.



Вы да яго яшчэ не раз

З павіннай будзеце з’яўляцца:

Пацягне, як злачынцу, вас

У здрадзе некалі прызнацца.



Ён вам пад восеньскім дажджом

Навее цеплыя ўспаміны…

Ды не адчыніць дзверы дом,

Хоць і не раз змахне цішком

З акон – вачэй сваіх слязіну.

Павел Саковіч