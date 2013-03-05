Деревня Новый Двор (Гродненская область): Икона Матери Божьей Новодворской спасла эту деревню от полного выгорания

Деревня Новый Двор, которая находится в Свислочском районе Гродненской области, помнит многое из истории Беларуси. В давние времена здесь пировали князи Великого княжества Литовского, здесь проходили важнейшие торговые пути, это место не миновали и войны.

Новый двор впервые появился в летописях еще в 1409 году. В этом году великие князья Витовт и Ягайло приехали в Новый Двор на охоту. В это время как раз шла подготовка к войне с крестоносцами, вот войско и запасалось провизией к походу на Грюнвальд. После этой битвы крестоносцы на нашу землю даже ступить боялись.

Витовт часто заезжал в Новый Двор на охоту. Известно, что в 1421 году князь находился здесь почти целый февраль, а в 1426 году Витовт со своим братом Ягайлом снова приезжали сюда поохотиться в пуще да попировать после охоты.

До середины XV века Новый Двор принадлежал династии литовских князей Кейстутовичей: сначала Кейстуту, потом Витовту Кейстутовичу. А на князе Михаиле Сигизмундовиче в 1452 году эта династия прервалась, а Новый Двор еще долго был собственностью великих князей литовских. Известно также, что 15 август 1544 года Сигизмунд Август приезжал сюда на охоту. А в 1551 через деревню проезжал похоронный кортеж с телом королевы Барбары Радзивилл, жены короля Сигизмунда.

Новый Двор находился на важном королевском пути, который был проложен в 1518 году. Этот путь связывал две столицы – Краков и Вильнюс. Естественно, такое местоположение только содействовало быстрому экономическому развитию деревни. В начале XVI века Новый Двор стал центром волости, кроме того, он получил Магдебургское право и свой собственный герб. А два раза в неделю в Новом Дворе проходил базар – по воскресеньям и средам. Эта традиция сохранилась в деревне до начала ХХ века.

Во время 13-годовой войны с Россией Новый Двор был спален российскими войсками. А в 1655 году здесь собралась шляхта: это был их центр. А когда российские полки под командованием Урусова и Барятинского шли из Бреста в Гродно, наша шляхта во главе с Яном Кунцевичем встретила их и разбила.

Когда началась Северная война, Новому Двору сильно не повезло: его грабили и шведские войска, и российские. А во время войны 1812 года два российских кавалерийских полка вывезли из Нового двора все съестные запасы, что здесь были.

Новодворцы всегда боролись за свободу, и в тяжелые для своей родины времена, во время восстания 1863 года, жители поддержали К.Калиновского. И 15 августа 1863 года возле Нового двора произошла крупная битва между повстанцами и российскими солдатами – новодворцы победили.

В 1867 году была построена здесь православная церковь. Но в 1868 году деревянную церковь разобрали.

Отец Анатолий (Каляда):

Этот храм вывезли в деревню Кобыльники, которая находится возле Свислочи. Часть храма пустили на военную казарму, часть – на свинарники, а остатки забрал себе один человек. И скоро стали происходить необъяснимые вещи: в казарме начали случаться самоубийства, а в свинарнике дохнуть скот, а тот человек вскоре умер.

В Новом Дворе находится икона Матери Божьей Новодворской. Никто не знает, кто ее написал, когда и каким образом она оказалась в деревне. Местные жители рассказали, что когда здесь случился пожар, который сжег полдеревни, люди хотели вынести и спасти чудодейственную икону, чтобы она тоже не сгорела, но даже впятером они не смогли поднять ее. Огонь дошел до церкви, но чудом остановился. Все говорят, что это Матерь Новодворская погасила огонь и спасла оставшуюся половину деревни. А когда большевики перестраивали церковь, то новодворскую святыню вернули в церковь. Так что теперь Матерь Божья Новодворская, как и раньше, защищает своих людей.