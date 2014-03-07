Деревня Негневичи: здесь установлен памятник трактору, которому посвящают стихи

Деревня Негневичи (Новогрудский район, Гродненская область), бывшее ВКЛ, сегодня Республика Беларусь.

Что касается названия деревни, существует легенда. Говорят, что когда-то в этом местечке жили очень набожные люди. Когда кто-нибудь делал что-нибудь плохое, то они говорили: не гневи Бога. Оттого так и стали называть — Негневичи.

Деревня Негневичи попала в летописи еще под конец 14 века именно в связи с добрыми делами, что подтверждает эту легенду про название деревни. Под конец 14 века в деревне жил тиун Обухович, сын которого Павел Обухович вместе со своими братьями и сыновьями подарил два сенокоса Лавришевскому монастырю. В связи с этим поступком, Негневичи и попали в летописи.

Люди здесь богобоязные живут. И в Негневичах, и в близрасположенных деревнях стоят небольшие часовни.

Часовня за Негневичами была поставлена в 1938 году.

Деревня была собственностью государства. В 1428 году великий князь Витовт деревню подарил своей молодой жене Ульяне Ольшанской.

Софья Ольшанская была третьей женой Витовта. От первой жены у него была дочка Софья, а от второй жены, Анны, два сына — Иван и Юрий. Сыновей отравили, говорят, крестоносцы. Когда Анна умерла, Витовт женился на Ульяне Ольшанской, чтобы она родила ему сына, потому что князь мечтал получить корону и сделать Беларусь, ВКЛ, королевством, но, к сожалению, князь умер, не оставив после себя наследника.

Позже деревня стала вновь собственностью государства.

В самом начале 1940 годов деревню князь Казимир Ягеллончик подарил Радзивиллу Остиковичу, который был старшим братом князя Остика, и который стал родоначальником рода Радзивиллов. Деревня Негневичи была собственностью Радзивиллов до 19 века.

После Радзивилла Остиковича Негневичи стали собственностью его сына Николая Радзивилла по прозвищу Старый. Николай Радзивилл входил в состав рады ВКЛ, он управлял ВКЛ в отсутствие великого князя. Николай Радзивилл построил латифундию, он заложил хороший фундамент мощи рода Радзивиллов.

После смерти Николая Радзивилла Второго Негневичи перешли к его сыну Яну, при котором в начале 16 века имение Негневичи были одним из крупнейших имений. В начале 16 века в деревне было около сотни крестьянских хозяйств. Здесь стояло тогда 2 православные церкви, был большой радзивилловский двор.

В 1600 году Негневичи уже называли местечком. Здесь проводились кирмаши. Во время Северной войны Радзивиллы поддержали русского царя Петра Первого в войне с Карлом XXII. Войска Карла XXII, подойдя к Негневичам, полностью спалили это местечко. Но Радзивилы отстроили все заново. И в 1757 году в Негневичах обозначилась корчма, 69 христианских дворов и 28 еврейских.

Как-то срочно Радзивиллам понадобились деньги. И деньги Радзивиллы одолжили у своих соседей Хрептовичей, а в залог отдали местечко Негневичи. По одной из версии, Радзивиллы не отдали вовремя деньги Хрептовичам, и по соглашению местечко стало собственностью Хрептовичей. А по другой версии, Негневичи настолько понравились Хрептовичам, что они выкупили их у Радзивиллов. А выкупил, говорят, это местечко у Доминика Радзивилла в 1809 году Адам Хрептович.

Историческая справка

Адам Хрептович родился 14 марта в деревне Щорсы, сегодня Новогрудский район. Умер 13 декабря 1844 году. Политический деятель, филантроп, меценат. Учился в Виленском университете. Путешествовал по Германии, Дании, Англии. Получал ранг ротмистра национальной кавалерии Великого княжества Литовского. Во время восстания 1794 года — адъютант генерала Макрановского. Во время войны 1812 года сражался на стороне Наполеона. Президент Виленского благотворительного общества с 1834 года. Симпатизировал филоматам. После третьего раздела в 1795 году — инспектор школ Виленского учебного округа.

Адам Хрептович во всех свои имениях отменил телесное наказание селян, говоря, что это унижает человеческое достоинство. С селянином, который провинился, вели воспитательный разговор и наказывали его штрафом. Чтобы народ не злоупотреблял алкогольными напитками, Адам Хрептович сократил в своих имениях количество трактиров, и за всеми заведениями, которые торговали спиртными напитками, он установил строгий надзор.

В 1811 году Адам Хрептович в Негневичах открыл школу для местных детей, которые учились грамоте. Под конец 18 века, когда Негневичи еще были в залоге у Хрептовичей, Адам Хрептович на собственные деньги здесь строил униатскую церковь. До наших дней, она, к сожалению, не дошла, но сохранилось фото той униатской церкви.

В 1828 году в семье униатского священника Игната Малышевского, который происходил из шляхты, родился сын Иван Малышевский, который стал знаменитым писателем и историком церкви.

Историческая справка:

Малышевский Иван Игнатьевич родился 13 июля 1828 года в Негневичах. Умер 11 января 1897 году.

Писатель, историк церкви, славяновед, доктор богословия, окончил Жировичское духовное училище, Минскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. С 1862 года и до 1897 года — профессор Киевской духовной академии. Исследователь вопроса истории церкви в первый век христианства. Расследовал историю Византийской церкви, историю церквей западных и южных славян. Был сторонником славянского культурного единства. Автор работ «Творения св. Кирилла Туровского» с описанием его жизни, «Западная Русь в борьбе за веру и народность».

Иван Игнатьевич Малышевский написал много книг и артикулов про первый век христианства Византийского периода. Он много писал про отношения Киевской церкви и Римской церкви во время св. Владимира. Много писал про Киевскую Русь и умер в Киеве в 1897 году. Похоронили его на кладбище Киевского Братского монастыря.

Иван Игнатьевич Малышевский умер в Киеве, в Киеве его и похоронили, а вот его родители, видно, были похоронены тут, на старинном кладбище в Негневичах. На этом кладбище еще стояла кладбищенская часовня св. Николая. Она была разобрана в 2003 году.

Практически в каждом белорусском местечке на одной площади стояли церковь, костел, синагога и даже, бывало, мечеть. Мечети в местечке не было, а вот синагога была, которая до наших дней не сохранилась. Был здесь, конечно, и костел. Храм в Негневичах во всех справочниках указан, как православная церковь, которая была построена здесь в 1860 годах. Но по зданию костела, сразу видно, что храм этот строился именно как костел. По одной из версий, этот костел строил Адам Хрептович вместе с униатской церковью под конец 18 века. После освободительного восстания в 1863 году, за то, что католики поддержали восстание Кастуся Калиновского, костел у католиков отобрали и передали православным верующим.

В 1921 году, когда часть Западной Беларуси отошла Польше, то храм снова был передан католикам. Костел был и во время Второй мировой войны, после которой в 1976 году храм вновь был передан православным верующим. С того времени и до сегодняшнего дня находится православная церковь Казанской Божьей Матери.

Когда костел был передан православным верующим, то все иконы, все, что было в католическом храме, так и осталось в храме и на сегодняшний день. В церкви и сегодня висит крестов путь, который есть только в костелах. Сделали новый только иконостас — поставили православный, в котором все иконы писал местный художник в 1946 году. Кроме иконостаса, он написал большую икону — Успение Матери Божьей и икону Николая Чудотворца.

В Негневичах есть памятник трактору, который заехал на пьедестал своим ходом. Этот трактор был сделан еще в 1934 году, работает он на керосине, скорость у него до 7км/ч. Про такой трактор когда-то писали такие стихотворения:

Трактор едет дыр, дыр, дыр

Все мы боремся за мир

В середине 19 века местечко Негневичи было центром волости, в которую входило 33 поселения, а в самих Негневичах под конец 19 века было 98 дворов и проживало 575 жителей.

На окраине местечка, в деревне Поплавы, которая сегодня объединена с Негневичами, живет очень интересный человек — Сержук Емельянович. Он здесь занимается бортничеством, садоводством, а в свободное время он занимается искусством.

Сержук Емельянович:

В зрелом возрасте я приобрел будильник, отремонтировал его, отреставрировал, дал ему вторую жизнь. Мне очень нравился его бой. Это и переросло в увлечение — я стал реставрировать будильники.

Вот этот, например, из трех будильников, я сделал один. Будильники вдохновили меня, возможно, и на искусство. Я постепенно стал писать картины, которые я посвящаю своим родным. Например, «Бэз» писал для мамы родной, потому что она очень любит сирень. Однажды был случай, что ехал из Новогрудка, я зашел в житное поле, там очень много васильков, вспомнил, что как раз 40 дней было со дня смерти Василя Быкова, я нарвал целую охапку васильков, привез домой, поставил натюрморт и написал картину.

На сегодняшний день местечко Негневичи имеет статус агрогородка. Жители агрогородка не забывают о своем историческом прошлом. Деревня Негневичи гордится своими талантами, а таланты гордятся своей деревней и сочиняют про нее стихи:

Мои Негневичи, дорог моих исток,

Здесь все пути ведут до храма,

Мои Негневичи, мой агрогородок,

Моя гимназия и Радзиволлов слава.