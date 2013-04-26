Деревня Молятичи (Могилевская область): в XVIII веке здесь построили точную копию римского собора Святого Петра

Молятичи – небольшая деревня в Кричевском районе Могилевской области. Когда-то эта деревня называлась не Молятичи, а Молетичи. В белорусском языке есть такое слово «малець», которое означает проказничать, дурачиться. Возможно, что давно и основали эту деревню такие непоседливые проказники.

Деревня Молятичи в письменных источниках известна с 1639 года. В тот год стояло здесь 13 хат и проживало 28 человек мужского пола. Деревня была государственным владением, а руководил тогда страной Владислав Ваза, сын Сигизмунда Вазы.

Второй раз эта деревня упоминается в 1643 году. И тогда уже в Молятичах был костел, и деревня была полностью католическая. В этом году деревня перестала быть государственным имуществом, а перешла к шляхте.

В 1684 в Молятичах проживало много евреев, и занимались они, как и всюду, ремеслом. На сегодня в деревне сохранилось старое еврейское кладбище.

В начале XVIII века деревня Молятичи получает статус местечка. Есть сведения, что 29 августа 1708 года тут, возле Молятич, произошла битва между шведами и русскими во время Северной войны (1700-1721гг.). Говорят, что русская армия в этом сражении победила, и это была их первая победа над шведами. И за эту победу генерал Голицын получил самую высокую российскую награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного. И вот в деревне Молятичи есть Шведская гора. Есть мнение, что там похоронены все убитые в той битве шведы. А свидетелем этих всех страшных событий считается небольшая речка Черная Натопа.

В 1772 году произошел первый раздел Речи Посполитой, и Молятичи вошли в состав Российской империи. И тогда деревня оказалась в руках католического епископа Станислава Богуша-Сестренцевича, благодаря которому деревня стала известна не только по всей Российской империи, но и по всей Европе.

Судьба Станислава была очень интересная. Он родился на территории Беларуси в семье кальвинистов и был очень способным ребенком. У него был талант к красноречию. Станислав Богуш-Сестренцевич на похоронах родного дяди выступил с траурной речью и поразил всех присутствующих. Кальвинистская община, которая знала, что у отца Станислава нет много денег, собрала их достаточное количество и отправила мальчика учиться в Кенигсберг. Там он нанялся в прусское войско и стал заядлым дуэлянтом. За это его заставили уйти из войска.

Станислав перешел в белорусское войско и стал капитаном гвардии войска Великого княжества Литовского, но после ранения вынужден был оставить службу. После этого Станислав стал учителем в доме Радзивиллов. Там он полюбил девушку из рода Радзивиллов, которая поставила ему условие: она выйдет за него замуж, если Станислав перейдет из кальвинизма в католицизм. Так он и сделал, а девушка замуж за него так и не вышла. Веру Станислав не поменял и стал впоследствии виленским епископом.

Екатерина II назначает Богуша-Сестренцевича главой Белорусской католической епархии, и он фактически возглавил всю католическую церковь Российской империи. В Молятичах Станислав построил свою резиденцию - точную копию собора Святого Петра в Риме только в 32 раза меньше. Строительство тянулось 7 лет. И построен костел был в 1794 году. Освятили костел в честь Святого Станислава.

Станислав Богуш-Сестренцевич хотел получить максимальную независимость от Папы Римского. Сначала Папа Римский его не признавал, но потом Станислав получил разрешение носить фиолетовые одеяния кардинала.

Кстати, в Молятичах, возле местной школы, поставили деревянную скульптуру Станислава, сделанную мастером из Кричева.

Митрополит оставил много рукописей с его произведениями. Он писал стихотворения, истории народов, много речей. Там даже есть пособие по приготовлению пива. Но все его литературное наследие на сегодня неизвестно где находится. Историки называют Богуш-Сестранцевича первым белорусским языковедом, потому что у него была рукописная работа «Грамматика литовского языка».

После шляхетского восстания 1831 года костел и Молятичи были переданы православной церкви. И православные точную копию римского собора Святого Петра перестроили под православную церковь. Костел очень сильно изменился. Есть фотография церкви начала ХХ века. В деревне частично сохранилось также старое православное кладбище.

В 1909 году в Молятичах стояло 110 дворов и проживало более 400 жителей. А рядом было еще и село Молятичи, но они сегодня слились в одну деревню.

В 1917 году была Октябрьская революция, и власть перешла к большевикам. И в 1934 году они полностью снесли храм. На этом месте сейчас находится школа. Не осталось от храма ничего: ни хозяйственных строений, ни камешка, ни знака. Только иногда здесь еще находят человеческие останки: кости, черепа. Просто раньше здесь было еще и католическое кладбище.