Деревня Лапеница (Гродненская область): Велико-Лапеницкий монастырь Огинские строили 102 года!

В 1492 году произошло событие мирового масштаба: Колумб, сам того не зная, открыл Америку. А у нас, в Великом княжестве Литовском, через 6 лет после этого события, в 1498 году, наш великий князь Александр Ягеллончик подтвердил присвоение Лапеницы своим шляхтичам – Вацлаву, Александру и Яну. Ну, а говорят, выслужил Лапеницу у великих князей ещё дед этих вот юношей, которого звали Ивашка Простолович. А это говорит о том, что Лапеница – место очень старинное и добротное.

Но эти вот юноши долго здесь не правили, потому что уже в Летописных источниках через 15 лет каких-то там, в 1513 году, упоминается здесь уже новый хозяин – это такой был Войтех Янович Клочко. И вот этот Клочка был человеком непростым, он был охмистром. А охмистр – это, говоря нашим языком, управляющий двором. А охмистром он был не у кого-нибудь, а у жены Александра Ягеллончика – у Елены Ивановны.

Наверное, Елена Ивановна и подарила эту Лапеницу Войтеху Клочко за хорошую службу при этом дворе. Ну, а Войтех Клочко был такой парень проворный: ему подарила Елена эту Лапеницу, он взял и переписал её быстренько на свою жену. Ну, Войтех, видимо, знал, что женская ласка королевская она может быть такой, что сегодня вот хорошая погода, а завтра дождь, сегодня подарила, а завтра отберёт. И когда Елена Ивановна скажет: «Отдавай мою Лапеницу назад!», то Клочко уже будет говорить: «Вы знаете, как я Вам уже отдам эту Лапеницу? Это уже не моя. Это уже моей жены. А мы с ней развелись, она меня вот и из дому уже выгнала, в дом не пускает. Сплю под дубом, как тот волк!».

Ну, вот шутки шутками, а Войтех Клочко был служака хороший, служил Елене Ивановне очень хорошо, был в почёте. Кстати, его сын тоже был охмистром. Он уже служил, правда, при другой королеве. У него детей не было, и на нём род Клочко и угас.

После здесь правили ещё Тризны, Скирмунты. В середине 17 века, неизвестно каким образом, Лапеница попадает в руки известного белорусского шляхетского рода Огинских. И вот в 1650-х годах здесь, в Лапенице, командовал парадом хорунжий волковысский Ян Огинский. Так вот, некоторые историки говорят, что вот это князь Ян Огинский был предателем, что, мол, он во время войны с Россией, которая началась 1654 году, перешёл на сторону русского царя Алексея Михайловича, отца Петра І. Ну, правда, через год он сбежал.

Но другие историки говорят, что всё было не так просто! Когда во время этой войны в 1655 году российские войска захватили Волковыск, то тогда попал в плен хорунжий князь Ян Огинский вместе со своими парнями волковысскими. Ну, и чтобы сохранить жизнь себе и своим юношам, он и пошёл вот на такие хитрости, на компромисс такой. Ну, будто он переходит на российскую сторону. А после при первой же возможности взял и сбежал оттуда. И уже в 1656 году он уже, сидя на коне, саблей рубил уже головы захватчиков. Говорят, что рубил так, как будто капусту шинковал.

Ян Огинский – это был человек очень такой боевой. Он, кстати, позже стал гетманом Великого княжества Литовского, участвовал в многочисленных сражениях, среди которых была историческая битва с турками под Веной, которая произошла в 1683 году. И в этой битве наши предки одержали блестящую победу.

И вот Ян Огинский вернулся с этого сражения на родину, сюда, в эти места. А в то время, кстати, здесь было две Лапеницы, а не одна: вот эта Лапеница сегодняшняя звалась когда-то Малая Лапеница, а рядом здесь в 3 километрах была ещё и Великая Лапеница. В этой Лапенице жили крестьяне, а в Великой Лапенице был двор Огинских, там стоял их дом. И вот Ян Огинский в честь победы над турками и того, что он вот с этой битвы живой вышел, посоветовался со своей женой Иоанной из рода Нарушевичей и решил дать 10 тысяч злотых на строительство в Великой Лапенице монастыря францисканцев. Но вот строить костёл гетман польный Ян Огинский так и не начал в Великой Лапенице, так как в том же году он и умер. Ну, а Великая Лапеница, а вместе с ней и Малая Лапеница, уже по наследству перешли его сыну Григорию Огинскому.

Григорий Огинский продолжил дело отца по строительству монастыря в Великой Лапенице. И в 1690 году на месте деревянного старого костёла началось возведение нового кирпичного монастыря францисканцев. И вот под наблюдением Огинских строительство вели сами монахи-францисканцы.

Но вот строительство шло очень-очень медленно. А дело всё было в том, что по соседству с Огинскими жили Сапеги, и отношения у них были совсем не соседские. Ну, скажем так, цветы они один одному не дарили. А наоборот, делали друг на друга наезды и топтали, ломали всё, что попадалось под руку. Где же здесь будет вам строительство костёла?

Ну, а затем началась Северная война. И здесь когда уже Сапеги выступили на стороне шведов, то Огинские, конечно, выступили на стороне русских. И снова давай один у другого имения палить и уничтожать. Ну, а после войны уже экономическая разруха, а там кризис. И этот весь долгострой шёл 102 года! Только в 1792 году был построен костёл в Великой Лапенице.

Ну, а через три года после того, как костёл в Великой Лапенице был открыт, произошёл третий раздел Речи Посполитой. И вот пока наши магнаты враждовали один с одним, дрались и решали тут свои проблемы, это всё в свою пользу использовали соседние государства – Австрия, Пруссия и Россия. И разрезали они Речь Посполитую на куски, разделив между собой. И вот этот кусочек хорошей плодородной земли вместе с домами и людьми достался Российской империи.

Так вот рассказывают, что эти монахи-францисканцы, которые жили в Велико-Лапеницком монастыре, большие патриоты своей страны. Они принимали участие во всех антироссийских восстаниях. Они сражались в отрядах Тадеуша Костюшки, а также они поддержали восстание шляхетское 1831 года. Ну, и конечно, в результате этого всего русский царь Николай І дал приказ Велико-Лапеницкий монастырь закрыть. Сначала костёл передали военным, а позже уже был передан православной церкви.

Костёл был передан православной церкви, но сам он, архитектурный вид его был целиком католического храма. Ну, и конечно, был дан приказ, чтобы этот костёл принял вид православной церкви. И на перестройку его даже было выделено 3 тысячи 310 рублей серебром. Были разобраны все католические башни, и, говорят, из кирпичей этих были возведены рядом с костёлом два дома: один для священника, второй для дьяка. Вместо католических красивых башенок были поставлены обычные кирпичные дома.

И вот для укрепления православной веры на присоединённых западных землях русский царь Александр ІІІ Велико-Лапеницкой церкви дарит даже тысячепудовый колокол. Его сюда привозят. Церковь славилась на всю округу. А когда били в этот тысячепудовый колокол, было слышно даже в Волковыске. И вот сохранились даже фотографии 30-х годов прошлого столетия.

Православным храм был до 1919 года. А в 1919, года Западная Беларусь вошла в состав Польши, церковь вновь передали католикам. И здесь был костёл. А в 1939 году, когда началась Вторая Мировая война, произошло воссоединение Восточной и Западной Беларуси. И костёл вновь был передан православным. Но в него уже ходили как православные, так и католики. И храм простоял всю Вторую Мировую войну. Только в 1960-х годах, когда начался этот атеистический разгул, сюда вошли бесноватые атеисты. Они сказали, что в костёле находится трещина, которая угрожает жизни людей. И святыня была закрыта.

Храм был закрыт, но он стоял целенький. И вот в 1982 году Волковысский райком партии дал приказ уничтожить святыню. И храм разбили до половины, накрыли шифером и там ставили сельхозмашины. А когда закончилась вся эта атеистическая вакханалия, верующие обратились в различные инстанции, чтобы восстановить свою святыню. Но им ответили, что легче построить новую, чем восстановить эту. Так и стоит вот эта святыня полуразрушенная, напоминая нам с вами о величии бывшей нашей страны – Великого княжества Литовского.

Велико-Лапеницкий храм является не только памятником архитектуры, это ещё и памятник истории. Здесь, в подземельях храма, нашли покой государственные деятели Великого княжества Литовского из рода Огинских. Здесь, в подземельях костёла, похоронен и Григорий Огинский. Он имел высший орден Белого орла и звание великого гетмана. Умер Григорий Огинский в Люблине, но он завещал, чтобы его похоронили на родине, на отчизне, в Беларуси, в Великой Лапенице, в монастыре францисканцев.