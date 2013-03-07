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В Молодечненском районе зарегистрировано 18 агроусадьб

07 марта 2013 19:41
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Новости Беларуси. Молодечненский район в прошлом году увеличил список туристических услуг почти вдвое. Привлекают гостей не только живописные пейзажи, но и усовершенствованная инфраструктура отдыха. В районе ставку сделали на развитие познавательного, оздоровительного, спортивного туризма.

Сегодня в районе зарегистрировано 18 агроусадьб. Ведется строительство новых объектов. В районе создано 15 экскурсионных маршрутов. Последняя новинка – межрегиональный маршрут «Зялёныя сцежкамі ад Іслачы да Віліі». Отдыхающие смогут воспользоваться им уже в апреле. Маршрут будет охватывать территории сразу трех районов: Воложинского, Молодечненского и Вилейского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Ганич, главный специалист отдела физической культуры, спорта и туризма Молодечненского райисполкома:
«Зялёныя сцежкі» предполагают посещение сельских объектов. То есть мы будем показывать самобытность, музыкальные инструменты, коллективы творческие… Думаю, это будет интересно не только местным туристам, но и иностранным.

# Государственная политика # Туризм # Агротуризм

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