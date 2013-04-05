Деревня Голдово (Гродненская область): зачем местные жители в прошлом году разобрали историческую ценность?

Деревня Голдово расположена в Лидском районе Гродненской области. Ученые говорят, что название деревни имеет балтское происхождение и на наш язык переводится как «расчищать, теребить».

Эта деревня известна с XV века, но в документах того времени она фигурирует не как Голдово, а как Олдово. И в 1495 году Голдово покупает Брестский староста, что подтвердил Великий князь Александр. У старосты не было сыновей, была только одна дочь Анастасия, к которой и перешло Голдово после смерти ее отца.

Первый муж Анастасии быстро скончался, а вторым ее мужем стал Иван Михайлович Вишневецкий. Он пережил свою жену, и после ее смерти женился на Магдалене Бранкович, дочери последнего сербского деспота. Умер Иван Вишневецкий, а свое состояние завещал жене. Мужем Магдалены стал Александр Федорович Черторийский, который и получил все имущество после смерти своей жены. Черторийский решил не продолжать случайно установленный порядок передавать имение своим супругам и продал Голдово.

В 1581 году деревню купили шляхтичи Тризны, а конкретнее - Ян Тризна. Род Тризнов продолжается от православных бояр Брянщины. Им Голдово и принадлежало более ста лет.

При Тризнах деревня начала разрастаться, и вскоре Голдово на картах стали обозначать как городок. Тризны добились того, чтобы здесь, в Голдово, проводились ярмарки, которые для местных жителей были настоящим праздником. Ярмарки эти приносили, конечно, еще и прибыль Тризнам. И вскоре, накопив денег, Тризны построили в Голдово православную церковь Святого Спаса.

В 1630 Голдово принадлежало Александру Тризне. И Александр вместе со своей женой Кристиной основали в 1633 году православный мужской монастырь. Говорят, что построили они его, чтобы там просить у Бога детей для себя, которых у них не было. Но Бог не послал им детей, и Александр Тризна умер бездетный, переписав Голдово на свою жену.

Есть еще одна версия основания монастыря. Говорят, что его основала Кристина, потому что Александр, умирая, попросил ее построить монастырь и отдавать деньги с доходов от поместья монахам. Кристина монастырь основала и давала деньги монахам, но только до ее следующего брака.

Адам Тризна в 1634 году выкупил Голдово у Кристины, чтобы оно принадлежало его роду. Адам после неудачного брака ушел в монастырь. Сначала он находился в монастыре Голдово, а потом уехал в Вильнюс и даже возглавил Святодуховский монастырь. А в 1680 году Адам был избран белорусским православным епископом. Он стал Могилевским епископом и в монашестве носил имя Климент Тризна.

В тот год, когда Климент был избран Могилевским епископом, король Ян III Собеский подтвердил все давние привилегии городка на проведение здесь ярмарок. Таким образом он хотел задобрить Климента Тризну, чтобы тот перешел в униатство.

В 1680 году король Ян III Собеский собрал съезд, на который пригласил и православных, и униатов ВКЛ, чтобы решить их спорные вопросы и примирить. Так, Климент Тризна чуть не сорвал тот съезд, отстаивая свои православные традиции. И король не утвердил Климента на Могилевской епархии, но Климент при поддержке православного населения все равно до своей смерти оставался Могилевским епископом. Умер он в 1685 году.

В 1718 году Голдово приобретает трокский подсудок Франциск Венцкович. Он был униатом, в отличие от Тризнов, и перевел православный монастырь в униатский. Он наделил монастырь большим количеством земли и крестьянами.

А в 1762 году единственная дочь Франциска выходит замуж за Антона Важинского, подскарбия Великого княжества Литовского. Он сразу же строит для себя деревянную усадьбу, которая сохранилась до Первой мировой войны. Она была спалена, а ее внешний вид сохранился только на фотографиях.

После Антона Важинского Голдово управлял Феликс Важинский. Точно нельзя сказать, кем он приходился Антону, потому что одни источники пишут, что это был сын, а другие – что младший брат. В 1795 году Феликс на месте старого монастыря строит новую униатскую деревянную церквушку. Она и теперь стоит в деревне Голдово.

В конце XVIII века в этой церкви был орган, стояли скамейки, потому что прихожан тут собиралось обычно больше тысячи. В то время почти вся Беларусь была униатская. Униатство – это была национальная религия, по-настоящему народная для белорусов. И, когда страна потеряла свою независимость, униатство запретили. В 1834 году эта церковь была передана русской православной церкви и попала под реконструкцию. Разобрали орган, вынесли все униатские иконы и разобрали иконостас. На его месте поставили иконостас в традициях русской православной церкви. Это не сильно нравилось местным жителям, поэтому они перестали заглядывать во всеми любимую церквушку.

В 1866 году в городке Голдово стоял 21 дом и проживало 247 жителей.

В 1867 здесь построили еще одну православную церковь. Ее построил местный батюшка на свои собственные деньги. Она была посвящена в честь святых Константина и Елены. Но в 1970 году церковь сгорела. Местные жители на вопрос «Почему же церковь сгорела?» отвечали: «А почему кресты в деревнях пропадали в советское время? Вот те, кто кресты спиливал, и церковь подпалили». На местном кладбище, где целый век стояла церковь, еще остались давние захоронения второй половины XIX века.

В 1920-х годах это была территория Польши, и польские власти передали Голдово родственникам Важинских. Последний владелец – Антон Вилейка. Его арестовали в 1939 году. А дом его стоял тут еще долго. Он выстоял войну, там была школа, детский сад, а потом стоял пустой. И его взяли и разобрали в прошлом году. Зачем же было разбирать историческую ценность? Местные жители говорят: «Ну, вот мы разобрали, а потом подумали, что, наверно, зря мы его разобрали…»