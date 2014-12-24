Деревня Дуды: здесь сохранился костел, которому более 2 веков

Деревня Дуды. Находится деревня в Ивьевском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Упоминание деревни в летописях относится к 16 веку. Тогда Дуды были центром Дудского староства, Ошмянского павета, Виленского воеводства. Имения в ВКЛ великий князь за заслуги перед отечеством давал во временное или постоянное пользование шляхте. И вот Дудское староство Сигизмунд Ваза за заслуги перед отечеством подарил Каролю Ходкевичу, про которого написано очень много. Историки говорят, что повезло тем временам, когда жил белорусский полководец Ян Кароль Ходкевич. Знаменитая фраза гетмана Яна Кароля Ходкевича: Поле требует подвигов, а не слов!

В 1608 году гетман Кароль Ходкевич, когда был в Дудах, увидел, что костелу требуется ремонт, он и дал денег на восстановление костела.

В 1665 году Дудское староство было передано речицкому стольнику Яну Казимиру Горбачевскому. После его смерти староство перешло к сыну Самуилу Горбачевскому.

В 1709 году Дудское староство получил маршалак ВКЛ Марьян Волович. Его женой была Антонина из рода Захаревских, на которую Марьян и переписал староство. После смерти мужа Антонина второй раз вышла замуж за Томаша Замойского.

По прошествии времени староство перешло к шляхтичам Зеньковичам. Когда-то на Беларуси это был очень знаменитый род. В конце 17 – начале 18 века жил Михаил Зенькович, который был виленским бискупом. Михаил Зенькович отличался большой набожностью. Он отстроил в Вильни кафедральный костел, стал основателем костела святого Юзефа Никодима, госпиталя святого Лазаря, также он построил в Вильни дом для ксендзов. Михаил Зенькович основал в Беларуси несколько костелов.

У виленского бискупа был родной племянник, который также стал знаменитым деятелем католической церкви. Он стал виленским бискупом суфраганом, освятил более 60 костелов. Он поддерживал благотворительные товарищества. Он первым в ВКЛ открыто выступил против масонов.

В 1772 году семья из рода Зеньковичей на том месте, где стоял костел, который ремонтировал еще Кароль Ходкевич, построили новый костел. Тот костел с того времени сохранился и до сегодняшнего дня, ему уже больше 240 лет. Освящен костел в честь Наисвятейшей Девы Марии.

Вокруг костела находится старинное кладбище. В советское время Советы закрыли костел и решили все уничтожить, сравнять кладбище с землей, костел разобрать на дрова. Но местные жители отстояли святыню и не пустили сатанистов в костел. В советское время, во времена страшного атеизма, в 1983 году местные жители смогли вернуть свой костел.

Долгий, страдальческий и тернистый путь пришлось пройти нашим дедам, прадедам, чтобы мы сегодня жили в независимой Беларуси.