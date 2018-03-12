Деревня Дуды (Гродненская область). Видео прислала Наталья Бородько

Меня зовут Наталья. Проживаю я в городе Минске. В рамках конкурса «Год
малой родины» хочу представить вам два видео, созданных мною из моих личных
фотографий, а также с использованием фотографий, позаимствованных из
интернета.
Родилась я в Минске, а у бабушки в деревне Дуды (Гродненская область)
прошла часть моего детства (летние и зимние школьные каникулы).
Примечательна моя деревня тем, что в ней до наших дней сохранился один из
самых древних деревянных храмов Беларуси – католический костёл Рождества
Пресвятой Девы Марии, построенный в 1772 году, который действует и сегодня.
Рядом с деревней расположен небольшой город Ивье, куда мы с бабушкой ездили
по выходным на местный рынок за покупками, а также в гости к нашим
родственникам и знакомым. Это место уникально тем, что здесь с давних
времён в дружбе и согласии жили люди четырёх разных религий: православные,
католики, мусульмане и иудеи. В настоящее время на центральной площади
города возведён памятник этим четырём конфессиям. Также этот уютный городок
запоминается необычной статуей Христа, очень похожей на статую Христа
Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Эти края очень дороги моему сердцу, поэтому однажды я решила сделать видео
из любимых и памятных фотографий, которые можно было бы посмотреть в любой
момент в сопровождении символичной, душевной музыки и эффектных
видео-переходов. Фото в работах расположены не беспорядочно, а в
определённой последовательности, по порядку, чтобы при просмотре
создавалось впечатление «присутствия на экскурсии». В видео я включила
некоторые старые фото, чем они, на мой взгляд, ценны и интересны, особенно
в сравнении с современными снимками.