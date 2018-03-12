Деревня Дуды (Гродненская область). Видео прислала Наталья Бородько

Меня зовут Наталья. Проживаю я в городе Минске. В рамках конкурса «Год

малой родины» хочу представить вам два видео, созданных мною из моих личных

фотографий, а также с использованием фотографий, позаимствованных из

интернета.



Родилась я в Минске, а у бабушки в деревне Дуды (Гродненская область)

прошла часть моего детства (летние и зимние школьные каникулы).

Примечательна моя деревня тем, что в ней до наших дней сохранился один из

самых древних деревянных храмов Беларуси – католический костёл Рождества

Пресвятой Девы Марии, построенный в 1772 году, который действует и сегодня.



Рядом с деревней расположен небольшой город Ивье, куда мы с бабушкой ездили

по выходным на местный рынок за покупками, а также в гости к нашим

родственникам и знакомым. Это место уникально тем, что здесь с давних

времён в дружбе и согласии жили люди четырёх разных религий: православные,

католики, мусульмане и иудеи. В настоящее время на центральной площади

города возведён памятник этим четырём конфессиям. Также этот уютный городок

запоминается необычной статуей Христа, очень похожей на статую Христа

Спасителя в Рио-де-Жанейро.



Эти края очень дороги моему сердцу, поэтому однажды я решила сделать видео

из любимых и памятных фотографий, которые можно было бы посмотреть в любой

момент в сопровождении символичной, душевной музыки и эффектных

видео-переходов. Фото в работах расположены не беспорядочно, а в

определённой последовательности, по порядку, чтобы при просмотре

создавалось впечатление «присутствия на экскурсии». В видео я включила

некоторые старые фото, чем они, на мой взгляд, ценны и интересны, особенно

в сравнении с современными снимками.