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Деревня Бытча: здесь начал свою творческую деятельность Янка Мавр

09 февраля 2014 06:08
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Находится деревня Бытча в Борисовском районе, Минской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Некоторые ученые утверждают, что название могло пойти от слова быть. Когда-то так называли место, где люди останавливались на ночлег, на отдых.

Человек на этой земле поселился очень давно. Люди, что здесь жили первые, может быть, были великанами. Были они большими-большими, как гора. Говорят, что сын последнего великана однажды шел по земле, увидел на земле нашего уже человека, который землю орал, взял его на ладонь, принес к отцу и спросил, что это за такой червяк землю точит. Отец же ему ответил, что это не червяк, это человек. Что их племя уже гибнет, а это такие люди после них на этой земле жить будут. 

От тех великанов сегодня и знака никакого нет. Но один знак есть про то, что тут очень-очень давно жили когда-то люди. Возле деревни осталось древнее городище, которое известно еще с конца 19 века. В 1882 году городище было внесено в список археологических памятников, но исследования никакие не проводились, никто раскопки не вел.

Городищу возле деревни будет около 1 тыс. лет, может, и 2 тыс. лет.

Место деревни очень древнее, возникло это поселение возле реки Березина. Березина — торговый путь с Балтийского моря до Черного моря. И торговцы, видно, как раз здесь и останавливались, чтоб отдохнуть и поторговать немного, что, конечно, способствовало развитию этого поселения.

Может, говорят, название деревни пошло не от слова быть, а от слова быч. Быч — когда-то так называли возвышенное место возле реки, где есть сенокос и болото.

Говорят, что деревня сначала называлась Быча, а потом туда вклинилась буква Т и стала называться Бытча.

Первое письменное упоминание про Бытчу — 23 июля 1582 года. В архивах найдена бумага, которая подписана  23 июля 1582 годом — жалоба на некого шляхтича Яна Кураша, который обворовал селян деревни, а еще и соседнюю деревню Студенка.

В 1582 году, когда в летописи попала эта деревня, у нас произошли очень важные события. Первое — в 1852 году было подписано перемирие между нами и Россией. С нашей стороны перемирие подписал канцлер Лев Сопега, а со стороны России — царь Федор Иванович. По этой договоренности, мы отдавали России их города, занимаемые на их территории, а они возвращали нам ниши. Также они нам возвращали Ливонию. В 1852 году закончилась Ливонская война.

А второе важное событие, которое произошло в 1852 году то, что Римский Папа  Григорий 13 вместо юлианского календаря ввел новый календарь — григорианский, тогда с другими европейскими государствами на этот григорианский календарь  перешли и мы, ВКЛ, сегодняшняя Беларусь. По григорианскому календарю мы живем и сегодня. Россия перешла на новый григорианский календарь только в 20 веке, в 1918 году.

В 1852 году Бытча, видно, была таким немалым поселением, потому что тут была указана приходская церковь. Бытча тогда входила в Борисовское староство, которым руководил пан Троцкий.

В 1970 году в Бытче было 48 домов, сельских хозяйств и принадлежала тогда Бытча нашим панам Огинским. Огинские, к сожалению, не добились для Бытчи статуса местечка, Магдебурского права, но Бытча и без того хорошо себя чувствовала. Бытча на то время имело выгодное географическое положение, потому что здесь речка Березина рядом, а это водный торговый путь. Через деревню также проходил и сухопутный путь, который сегодня стал лесной дорогой. Жители и сегодня зовут этот путь гостинцем.

С давних времен тут упоминается корчма, водяная мельница, которая упоминается еще в 1670 году. Упоминалась эта мельница в Бытче в 18 и 19 веках, она была уничтожена во времена Второй мировой войны.

Недалеко от мельницы, возле реки Бытчанка, был святой источник — стоял крест, люди  ходили к святому источнику за водой. Особенно много людей здесь собиралось в день святого Яна. Место, где была мельница, и где был святой источник, затопили и сделали искусственное озеро.

Самым главным зданием деревни, конечно, была церковь, которая известна еще с 16 века. В 17 веке здесь был униатский приход, а когда после раздела Речи Посполитой, нас присоединили к Российской империи, то в 1795 году униатскую церковь перевели в православье —церковь стала уже православной. Тогда церковь была деревянная, крытая гонтом, обнесена деревянным забором, рядом стояла колокольня, и приход тут был под конец 18 века 612 человек.

Во время войны  1812 года население сильно сократилось. Рядом с Березиной, через которую переправлялся Наполеон, был сильный бой. Французы разбирали дома и строили мосты через Березину. Историки пишут, что поля вокруг деревни были «засеяны» людьми. Невозможно было даже найти человека, который бы помог похоронить погибших людей. Во время войны 1812 года церковь в Бытче была разграблена, но осталась стоять целой. В 1839 году в ней сделали капитальный ремонт, униатский иконостас заменили на православный. В 1862 году начали строить новую  каменную церковь, строительство которой завершилось в 1868 году и церковь освятили. Работала она недолго, где-то около 1870-х годах объявили, что церковь строили недоброкачественно, с плохого материала, по стенам пошли трещины, что церковь может развалиться — церковь была закрыта. Местный святой на свои собственные деньги на церковном дворике построил деревянную небольшую церковь Святого Николая.

В 1888 году ту каменную церковь разобрали и на ее месте снова начали строить новую церковь, но на это раз уже с качественного материала. В 1891 году церковь была построена и освящена в честь Святой Троицы.

Когда в деревню пришли большевики, то в 1922 году, они все ценности с двух церквей позабирали в поддержку голодающих Поволжья. Позже эти церкви закрыли. В Свято-Николаевской церкви они вскрыли и разворовали  гробы священников и богатых прихожан. Во время Второй мировой войны эта церковь была уничтожена. Свято-Троицкая церковь, каменная, она выстояла всю Вторую мировую, во время Второй мировой церквушка работала. После войны с церкви сделали кладовую и приказали сорвать с нее купала. Из местных жителей никто не взялся этого делать, тогда сюда прислали какого-то своего человека, настоящего атеиста. Он зацепил тросом купол и сорвал его трактором. Через некоторое время этого человека убила молния, и люди говорят, что случилось это на обычной автобусной остановке, на которой вокруг стояло много людей, а погиб от молнии только он. Люди сказали, что это кара Божья.

Храм Божий долгое время использовали для хранения зерна, атеисты его совсем закинули, повыбивали окна, двери. И только в 1992 году  прислали в деревню священника, здание церкви начали восстанавливать. И в 2004 году, после долгого перерыва в Свято-Троицкой церкви прошла первая Божья литургия.

В 1863 году царская власть на месте бывшего кладбища построили Бытчанскую школу, которая называлась министерское училище. Это была первая Бытчанская школа. В этой школе работал учителем Федоров Иван Михайлович, который позже стал знаменитым писателем Янком Мавром. Тут поставили памятный камень в знак того, что на этом месте была школа, в которой работал Янка Мавр. 

Янка Мавр с Якубом Колосом приняли участие в нелегальном съезде писателей и за это ему запретили учительскую деятельность и выгнали из школы. Янка Мавр считается основателем белорусской детской литературы.

Янка Мавр довольно часто бывал в деревне Бытча, потому что тут он встретил свою любовь, его женой стала дочка священника бытчанской церкви. Школу в деревне позже назвали в честь имени Янки Мавра. В школе был создан литературный музей Янки Мавра. Сегодня бытчанская школа закрыта, здание школы продали каким-то бизнесменам. Куда исчез литературный музей Янки Мавра, куда исчезли все экспонаты, у кого не спрашивали в деревне, ничего про этот музей не знают.

В отличие от своих друзей писателей, Янка Мавр начал писать довольно поздно, когда ему была почти 40 лет  и начал писать он не философские трактаты, а детскую литературу.

У Янки Мавра было прекрасное чувство юмора. Когда его арестовали после нелегального съезда учителей, то всем следователям он рассказывал, что учителя собрались исключительно для того, чтобы выпить по рюмочке. А в лесу, чтобы дети не видели. Могут же учителя хоть когда-нибудь спрятаться от детей и выпить по рюмочке кофе?  Когда исполнилось 20 лет литературной деятельности Янки Мавра, то он себе приобрел портфель, на котором написал: Янке Мавру на память за его бескорыстную  двадцатилетнюю литературную деятельность.

# Достопримечательности Минской области # Туризм # Достопримечательности Беларуси # Юрий Жигамонт

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