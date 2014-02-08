Деревня Бобр: имеет свой собственный герб

Местечко Бобр — Крупский район, Минская область, бывшее ВКЛ. Сегодня — Республика Беларусь.

Название местечко получило от зверя бобра. У наших предков бобр символизировал благополучие, богатство и здоровье.

Местечко находится на реке с таким же названием — Бобр. Когда-то на этой реке были бобровые гоны, за которыми смотрели специальные крестьяне, которых называли бобровниками. В Беларуси и сегодня есть фамилия Бобровник. Возле речки, около бобровых гонов, было небольшое село, которое называлось Забобровье. Может быть, в этом селе и жили эти бобровники. Принадлежало село вначале 16 века князю Ивану Друцко- Красному.

В летописи село Забобровье впервые попадает в 1516 году, когда Иван Друцко-Красный передает Забобровье в пользование своей жене Марине Ивановне. К сожалению, у Марины с Иваном Друцко-Красным детей не было, поэтому после их смерти село перешло великому князю — Жигимонту Старому. Позже то ли Жигимонт Старый, то ли его сын Жигимонт Август Забобровье дарят за заслуги перед Отечеством Герониму Ходкевичу.

Героним Ходкевич обратился до короля Жигимонта Августа с таким предложением: великий князь, есть у меня одно хорошее село — Забобровье, находится оно на пути с Запада на Восток. И хорошо было бы, Великий князь, чтобы мы это село превратили в местечко. Поставили бы там корчмы, магазины, торговлю бы вели. Государство хороший заработок бы имела. Ну, и я б себе немного в карман вкинул, чтоб лошадей хороших в войско наше ставить.

Жигимонт Август и говорит: знаешь, хорошая идея, Героним Александрович, давай так и сделаем, но давай это село заселять будем только вольными людьми, чтоб это местечко было вольным и свободным всегда, а называется оно пусть не Забобровье, а Бобр, потому что от бобра будет всем добра, а кто обидит бобра, тому не будет добра.

Состоялся этот разговор между Ходкевичем и Жигимонтом Августом в 1559 году, тогда и подписали все необходимые бумаги. Сюда начали съезжаться вольные люди, торговцы и ремесленники. Тут они начали строить корчмы, магазины, свои дома. И где-то через полвека в 1613 году, когда знаменитый картограф Томаш Маковский создавал карту ВКЛ, то он местечко Бобр уже на карте пометил. В то время местечко входило в Оршансикй павет, тут было уже 35 улиц, на которых стояло 180 домов. Тут уже был рынок, гостиный двор, церковь.

На реке Бобр стояла водяная мельница на два колеса, и тут молол муку Героним Ходкевич, который прославился во время Ливонской войны в битве с московским войском. После Геронима Ходкевича на реке молол муку Ян Ходкевич. Ян Ходкевич от императора, Фердинала 1, получил графский титул — Ходкевичей начали называть графами. После Яна Ходкевича начал руководить в местечке Александр Ходкевич, который местечко Бобр вместе с рекой, мельницей, всем, что есть в местечке, передал Христофору Комару. Христофор Комар, сын Яраша Комара был королевским ротмистром. При нем в местечке в 1624 году произошла очень неприятная история: в 1624 году через местечко проезжал один могилевский торговец. В местечке его встретили поданные Комара, побили торговца ни за что ни про что, обворовали его, забрали все, что было на возу, с карманов. Но торговец выжил, дополз до Могилева и подал в суд, который присудил Комару, чтоб тот за избиение выплатил большой штраф. Пришлось заплатить.

После Христофора Комара местечко перешло к его сыну Герониму Комару. При нем тут произошел страшный случай — в местечке убили человека. Убили поданного соседнего села.

Позже началась война и людей начали убивать просто тысячами. Много во время войны погибло людей. Война началась в 1654 году— война с Московским государством, которая завершилась только в 1667 году. Во время этой войны количество жителей Беларуси сократилось наполовину — погиб каждый второй человек. До войны в местечке было 213 дворов, а после войны осталось только 95. После войны шляхтичи Комара сделали все для того, чтоб отстроить это местечко. Когда отстроили, местечко продали — местечко перешло до Сапег.

В 1697 году через Бобр проезжал русский стольник Толстой, он вел дневник, и, выехав с Бобра, он остановился и записал в дневнике: проехал через местечко Бобр, которое довольно большое и в нем очень много богатых домов, а еще в местечке стоит деревянный двор самого Подскарбия Сапеги.

Позже местечко было отдано в залог Яну Лендорфу и его жене.

Во время Северной войны, когда Сапеги поддержали шведов, то Бобр у них конфисковали и им руководил Ян Лендорф со своей женой. Когда Ян Лендорф умер, его жена вышла замуж за Мартиана Огинского. В 1750 году тут уже руководил сын Мартиана Агинского — Игнат Огинский.

Муж и жена Игнат и Елена Огинские были троюродными брат и сестра. Они Бобр сделали своим центром, при них в местечке начался новый подъем. Игнат Огинский добился для Бобра Магдебургского права.

1 января 1762 года Бобр получает Магдебурское право и свой собственный герб. На гербе нарисованы святые Борис и Глеб. Местечко Бобр единственное в Крупском районе имело Магдебурское право. Игнат и Елена Огинские на свои собственные деньги построли костел.

Через сто лет вместо деревянного костела местный ксендз начал строительство нового каменного костела, который построил в 1867 году. Костел стоял на сегодняшней торговой площади.

Когда в местечко пришли большевики, то они ксендза арестовали и увезли. В 1934 году костел закрыли и превратили в местный клуб. В 1941 году, когда Красная армия отступала, то костел подпалили —остались только одни стены. В 1943 году немцы эту стену взорвали. После войны построили местную библиотеку, вокруг которой было католическое кладбище.

Когда Игнат Огинский умер и Алена Огинская стала вдовой, то она решила местечко продать. Продала она Бобр родне. Купил местечко ее племянник Михаил Огинский. После Михаила Огинского руководил его сын. В 1803 году местечко Бобр было собственностью композитора Михаила Клеофаса Огинского.

Во время войны 1812 года в местечке в ночь с 12 на 13 ноября останавливался Наполеон Бонапарт. После войны 1812 года производили перепись населения, про местечко Бобр записали, что много людей здесь погибло, и много разошлось неизвестно куда.

Долго про это местечко никто ничего не вспоминал, и только в 1842 году появилось первое упоминание, когда сюда приехал Иосиф Михаил Тышкевич. Тогда в местечке была построена вместо старой униатской церкви новая православная, которая сгорела во время войны. Когда сюда пришли большевики, то приказали разобрать церковь на дрова. В 1994 году в местечке построили новую православную церковь. Пару лет назад церковь загорелась — был пожар. Причину пожара никто не знает. По официальной версии произошло электрическое замыкание. Сейчас церковь отстраивается.

В 1878 году местечко Бобр приобретает в собственность статский советник Александр Федорович Бартоломей, при нем местечко начало довольно быстро развиваться.

Когда после 1917 году в местечко Бобр пришли большевики, то Бартоломей убежал отсюда и местные жители говорят, что он отсюда вывез в Париж целую коляску с золотом. Больше его в местечке не видели. От его имения сейчас почти ничего не осталось.