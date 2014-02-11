Деревня Бережна: здесь жил Владислав Сырокомля, творчество которого заметно повлияло на формирование белорусской литературы

Деревня Бережна. Кареличский район, Гродненская область, бывшее ВКЛ, сейчас — Республика Беларусь.

В белорусском языке есть очень красивое слово «беражняк», которое означает дорогу вдоль реки. Может, именно от этого слова и пошло название деревни, потому что деревня находится на берегу реки Неман.

Деревня упоминается в летописях еще в первой четверти 16 века, входила эта деревня в состав имения Мир, который принадлежал шляхтичам Ильиничам. Именно Ильиничи построили знаменитый Мирский замок.

Ильиничи были с Радзивиллами родней. Имение Мир перешло потом от Ильиничей к Радзивиллам вместе с Мирским замком. Принимал дар от Юрия Ильинича его двоюродный брат Николай Христофор Радзивилл по прозвищу Сиротка.

В 1681 году деревня насчитывала 27 домов. В начале 18 века началась Северная война — Беларусь оказалась, как говорится, между молотом и наковальней. Россия воевала со Швецией на нашей территории, а наша шляхта поделилась на две половины: одни были на стороне России, другие —Швеции. У нас, можно сказать, началась гражданская война. Сапеги стали на сторону Швеции, Огинские и Радзивиллы — на сторону России, и стали они разрушать имения друг друга. Сапеги вместе со шведами стали разрушать имения Радзивиллов —тогда и была полностью уничтожена деревня Бережна.

Наша шляхта во время этой войны посмотрела на одну сторону, на вторую, начала переходить на сторону шведов, особенно после того, как в 1705 году пьяный Петр 1 убил полоцких монахов. Тогда униатская шляхта перешла на сторону шведов. Радзивиллы перешли на сторону Карла XII, и тогда Григорий Огинский написал письмо канцлеру Швеции Карлу Пиперу, что он согласен на победу Казимира Сапеги. В 1806 году на сторону Карла XII перешел гетман ВКЛ кашталян минский Михаил Вишневецкий.

От Северной войны в деревне осталась шведская гребля. После Северной войны начался в деревне подъем. Радзивиллы из Мира в Бережну через лес прорубили лесную дорогу и сделали пристань, и владельцы окружающих имений по этой дороге привозили в деревню свой товар и отправляли его отсюда в Балтийское море.

В 18 веке деревня Бережна была, можно сказать, портовой деревней. Сюда местная шляхта свозила свой товар, тут они строили склады, тут и сегодня сохранился фундамент этих складов.

Владислав Сырокомля, который с 1844 по 1852 года жил в имении рядом с деревней Бережна, часто бывал в деревне.

Историческая справка

Владислав Сырокомля, настоящее имя Людвик Владислав Франтишек Кондратович. Родился 19 сентября 1823 года в фольварке Смольгово, сегодня Любанский район, Минская область. Умер 15 сентября 1862 года. Владислав Сырокомля — белорусский поэт, переводчик, критик, краевед, учился в Несвиже и Новогрудке. Первое печатное произведение — баллада «Почтальон», это произведение переведено на русский язык и стало популярной русской народной песней «Ямщик». Творчество Сырокомли тесно связано с историей сегодняшней Беларуси— исторической Литвы. Как фольклорист и ценитель устной поэзии белорусов, Сырокомля раскрылся в коротком исследовании языка и характера поэзии русинов белорусской провинции. Изучению Беларуси, исторической Литвы, посвятил историко-краеведческую работу «Путешествия по бывшим окрестностях», в которой широко использовал старинные летописи. Творчество Сырокомли заметно повлияло на формирование белорусской литературы.

Адам Мицкевич больше писал про белорусскую шляхту, а Владислав Сырокомля больше писал про белорусских крестьян. И Адам Мицкевич, и Владислав Сырокомля писали про людей, про землю, которую любили, про места, где родились, где они жили, писали про свое отечество — Беларусь, которую в их время называли Литвой.

У Владислава Сырокомли было предложение от друзей переехать в Вильно, тогдашнюю нашу столицу, но тот отказался. Любил он деревню, деревенских людей, мечтал приобрести кусочек земли возле Немана, жить там. Но в его дом пришло большое горе. За одну неделю у него умерли одна за другой три его маленькие дочки, чтоб хоть как-то угомонить отцовскую боль, надо было выехать отсюда, оставить эти места. Владислав Сырокомля прожил здесь 39 лет. Похоронили его в старинной Вильни. Владислав Сырокомля был великим патриотом своей Родины.

В деревне была церковь, сначала она была униатской. Когда собственником имения Бережна стал Павел Тамиловский, он решил этот униатский храм перестроить по православным канонам, перестроили и освятили по-новому. Освятили церковь в честь Казанской Божией Матери. Эта церковь действовала до 1950-х годов, и во время войны здесь службы были. В 1950-х годах большевики запретили людям ходить в эту церковь. Иконостас разобрали, образы разобрали, эта церковь начала разрушаться. Только в 2000 году местные жители начали собирать деньги по окружающим деревням, в своей деревне — начали отстраивать эту небольшую церковь. В 2002 году, они освятили ее в честь Казанской Божией Матери.

От церкви до дворца Тамиловских вела мощеная дорожка через ворота. Над Неманом Тамиловские построили очень красивый двухэтажный с колоннами дворец, перед которым стояли два флигеля, здесь был большой хозяйственный комплекс. А вот парка не было, вместо него был большой сад.

Дворец Тамиловских взорвали партизаны во время Второй мировой войны, сейчас от него ничего не осталось.

Павел Тамиловский учавствовал и в русско-турецкой войне, и русско-японской, и в Первой мировой, он дослужился до генерал-майора и был кавалером 9 орденов и медалей. Из-за войн, он в своем имении бывал довольно редко и хозяйство здесь вела его жена. После Первой мировой войны, после революции, когда после Рижского договора Западная Беларусь отошла Польше, то Тамиловские почему-то покинули родовое имение и переехали в Столбцы. По приказу польских властей в доме Тамиловских была открыта сельскохозяйственная школа, которую называли «школа деревенских хозяек», где учили девочек вести хозяйство, обучение длилось 11 месяцев, а за каждый месяц надо было заплатить 18 злотых. В деревне был создан кружок крестьянско-рабочей громады, а также в деревне действовало товарищество белорусской школы.