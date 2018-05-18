Д. Татарщина (Молодечненский район, Минская область). Фото прислала Тамара Соломко

Я никогда не публиковалась и впервые решила принять участие в конкурсе, т.к. бесконечно люблю свою Родину, и считаю, что от личного вклада каждого мы можем эту землю сделать богаче и краше!

По роду своей деятельности – я предоставляю населению историко-информационные услуги, поэтому, по мере возможности, стараюсь вносить и личный вклад, чтобы наше подрастающее поколение любило нашу страну и гордилось ее.

На фото – дорога на мою дачу, где прошло почти все мое детство. Это д.Татарщина Молодеченского направления.

К сожалению, мало что знаю об этой местности. Название пришло от деревни Татарщина Мясотского сельсовета Молодеченского района, что было до этого – информации нет.

Там изумительно красивые места и потрясающий воздух. Даже птицы поют по-другому....

Вот и навеяло творчество:

Год малой Родины



Малая Родина, но с сердцем большим,

В котором живет память детства мгновений,

Где все по-другому:

Трава зеленей, и звонче птиц сладкое пение!



Там солнце лучами щекочет любя,

Боясь ущипнуть ненароком,

А ветер шальной, что сносил все круша,

Смиренный стал и одинокий….



Все запахи там – сродни первой любви,

Что голову кружит и пьянит,

И почва с под ног этой доброй земли,

От чувств не уходит, а тает…



Там ярче рассветы, и ночи длинней,

Под песнь колыбельную мамы,

Ведь мамы и Родины - нету родней,

Для предков, потомков, нас с вами…



И Родина малая с сердцем большим,

Нам жизненный путь указала,

Теперь наш долг ей – все сторицей вернуть,

Чтоб краше всех та земля стала!