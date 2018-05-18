Д. Татарщина (Молодечненский район, Минская область). Фото прислала Тамара Соломко

Я никогда не публиковалась и впервые решила принять участие в конкурсе, т.к. бесконечно люблю свою Родину, и считаю, что от личного вклада каждого мы можем эту землю сделать богаче и краше!
По роду своей деятельности – я предоставляю населению историко-информационные услуги, поэтому, по мере возможности, стараюсь вносить и личный вклад, чтобы наше подрастающее поколение любило нашу страну и гордилось ее.
На фото – дорога на мою дачу, где прошло почти все мое детство. Это д.Татарщина Молодеченского направления.
К сожалению, мало что знаю об этой местности. Название пришло от деревни Татарщина Мясотского сельсовета Молодеченского района, что было до этого – информации нет.
Там изумительно красивые места и потрясающий воздух. Даже птицы поют по-другому....
Вот и навеяло творчество:
Год малой Родины
Малая Родина, но с сердцем большим,
В котором живет память детства мгновений,
Где все по-другому:
Трава зеленей, и звонче птиц сладкое пение!
Там солнце лучами щекочет любя,
Боясь ущипнуть ненароком,
А ветер шальной, что сносил все круша,
Смиренный стал и одинокий….
Все запахи там – сродни первой любви,
Что голову кружит и пьянит,
И почва с под ног этой доброй земли,
От чувств не уходит, а тает…
Там ярче рассветы, и ночи длинней,
Под песнь колыбельную мамы,
Ведь мамы и Родины - нету родней,
Для предков, потомков, нас с вами…
И Родина малая с сердцем большим,
Нам жизненный путь указала,
Теперь наш долг ей – все сторицей вернуть,
Чтоб краше всех та земля стала!