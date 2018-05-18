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Д. Татарщина (Молодечненский район, Минская область). Фото прислала Тамара Соломко

18 мая 2018 15:37
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Я никогда не публиковалась и впервые решила принять участие в конкурсе, т.к. бесконечно люблю свою Родину, и считаю, что от личного вклада каждого мы можем эту землю сделать богаче и краше!

По роду своей деятельности – я предоставляю населению историко-информационные услуги, поэтому, по мере возможности, стараюсь вносить и личный вклад, чтобы наше подрастающее поколение любило нашу страну и гордилось ее.

На фото – дорога на мою дачу, где прошло почти все мое детство. Это д.Татарщина Молодеченского направления.

К сожалению, мало что знаю об этой местности. Название пришло от деревни Татарщина Мясотского сельсовета Молодеченского района, что было до этого – информации нет.

Там изумительно красивые места и потрясающий воздух. Даже птицы поют по-другому....

Вот и навеяло творчество:

Год малой Родины

Малая Родина, но с сердцем большим, 
В котором живет память детства мгновений, 
Где все по-другому: 
Трава зеленей, и звонче птиц сладкое пение! 

Там солнце лучами щекочет любя, 
Боясь ущипнуть ненароком, 
А ветер шальной, что сносил все круша, 
Смиренный стал и одинокий…. 

Все запахи там – сродни первой любви, 
Что голову кружит и пьянит, 
И почва с под ног этой доброй земли, 
От чувств не уходит, а тает… 

Там ярче рассветы, и ночи длинней, 
Под песнь колыбельную мамы, 
Ведь мамы и Родины - нету родней, 
Для предков, потомков, нас с вами… 

И Родина малая с сердцем большим, 
Нам жизненный путь указала, 
Теперь наш долг ей – все сторицей вернуть, 
Чтоб краше всех та земля стала!

# Год малой родины. Конкурс СТВ # Туризм

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