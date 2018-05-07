Быхов (Могилёвская область). Фото и видео прислала Елена Зубович

Меня зовут Зубович Елена. Я уже на пенсии, но тоже решила поучаствовать в конкурсе о своей Малой Родине. Детство мое прошло в прекрасном месте – в военнном городке Быхове Могилевской области. Там располагалась 57 Смоленская Краснознаменная ракетоносная авиационная дивизия. Недаром военный городок называли маленьким Парижем, т.к. там жили красивые, стройные жизнерадостные законодательницы моды – жены морских офицеров. Достаточно посмотреть на фото преподавателей вечерней офицерской школы. В советское время в небольшой городок на юге Могилевской области модницы ездили за нарядами, хозяйки – за дефицитными по тем временам продуктами. Обеспечение «чуть выше среднего» объяснялось тем, что здесь дислоцировалась 57-я морская ракетная авиационная дивизия Балтийского флота. Военный городок занимал едва ли не половину Быхова. Еще большая территория приходилась на непосредственно армейскую недвижимость: блиндажи, казармы, склады. Особое место в этом списке занимал военный аэродром, считавшийся одним из самых больших в Европе и гордостью морской авиации.

В городке был стадион с открытым бассейном, зимой большой каток, музыкальная школа и, конечно, наш любимый Дом офицеров – центр досуга для всех с библиотекой, кинозалом, буфетов и множеством кружком на любой вкус. Про военные объекты больше знают мужчины, а то, что мы знаем, то рассказывать не будем – военная тайна. Что стоил один военный аэродром – это отдельная история.

Авиабаза в Быхове, городке в Могилёвской области Белоруссии, была одной из крупнейших в Советском Союзе. А так же самой слетанной и самой успешной в смысле боевой подготовке во всех ВВС СССР. На авиабазе базировалась 57-ая Смоленская морская ракетная авиационная дивизия, два ее полка, десятки огромных стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков, красавцев Ту-22М.

У меня имеется много материала по военному городку, даже имеется УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА АЭРОДРОМА БЫХОВ НА 1940 ГОД.

С развалом Союза была ликвидирована и наша дивизия. Сейчас там все изменилось. Где жили офицерские семьи, живут в этих домах обычные люди, а на аэродроме в боксах разводят кур. Но там есть музей, где можно узнать информацию о расположенной здесь дивизии.

Дивизии нет, а воспоминания у людей, кто жил в Быхове остались.... И ностальгия! Можете спросить любого человека, кто жил в военном городке Быхова, тот никогда не забудет это место.

«Снится мне маленький город». Я создала этот видеофильм после очередной встречи одноклассников. Фильм сопровождает песня Владимира Кузьмина "Снится мне маленький город" о нашем Быховском военном городке. Ведь Владимир Кузьмин учился в нашей Быховской школе. Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 г. в семье морского офицера и учительницы иностранных языков. Его мама, Наталья Ивановна преподавала немецкий язык в вечерней школе для офицеров и матросов. Моя мама, Икусова Маргарита Васильевна, участник Великой Отечественной войны, тоже работала в этой школе вместе с Натальей Ивановной и преподавала там математику. В школе – отличник, с детства увлекался музыкой, учился в музыкальной школе по классу скрипки. В нашей школе он проучился 3 или 4 года.

«Музыка нашего детства». Продолжение первого видеофильма о Быховском гарнизоне, где прошло наше детство. Наше – это всех детей военных, которые провели свое детство в Быховском военном городке Могилевской области. Под эту музыку мы бежали на улицу, едва только слышали эту мелодию.

«Мои одноклассники» о нашей школе, любимой Быховской школе №3 (раньше СШ№5). Мой рассказ о моих одноклассниках, которые стали продолжением отцов, у которых судьбы военных, морских офицеров.