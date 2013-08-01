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Белорусский путешественник Александр Шестопалов побывал на Марсе, Венере и Юпитере и хочет отправиться на Нептун

01 августа 2013 14:07
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» путешественник Александр Шестопалов объездил всю Беларусь вдоль и поперёк. Всё началось в 2008 году, когда Александр увидел репортаж телеканала СТВ о белорусской деревне под названием Марс. Теперь он не только посещает вместе с друзьями достопримечательности Беларуси, но и коллекционирует интересные названия белорусских городов и деревень. Александр уже побывал на Марсе, Венере и Юпитере, а своими впечатлениями поделился со зрителями телеканала СТВ.

# Туризм # Александр Шестопалов

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