Белорусский документальный фильм «Братская свеча» - лучший фильм российского кинофестиваля. Почему?

. Белорусская документальная лента «Братская свеча» режиссера Ирины Волох названа лучшим фильмом кинофестиваля «Радонеж». Этот единственный в России смотр религиозного кино и телепрограмм завершился в Москве. Картины оценивало жюри под председательством писателя Владимира Крупина и режиссера Владимира Хотиненко. Лауреаты фестиваля получили серебряные медали с изображением преподобного Сергия Радонежского, а также драгоценные иконы, сообщает Белта.

Картина Ирины Волох в подробностях показывает древний обряд, который сохранился только в деревне Лука Столинского района. После Рождества, в канун Нового года по старому стилю, мужчины собираются вместе, чтобы сделать большую свечу в качестве жертвы на храм, разминают воск руками и беседуют о житье-бытье.

Автор сценария документальной ленты «Братская свеча», побывала в гостях программы «Утро» на СТВ и рассказала подробнее о процессе создания этого фильма.

Ольга Лобачевская, автор сценария фильма «Братская свеча»:

Идея создать фильм исходила от меня. Однажды, в деревне Городная, Столинского района Брестской области, в церкви я обратила внимание на толстые восковые свечи, украшенные ленточками, которые там стояли. Раньше такие свечи принято было делать братствами, они приносили их в церковь, на День святого опекуна этого братства, а затем зажигали эти свечи в определенные моменты, на литургии, на святые прадники.

Этот обряд нигде в Беларуси уже не сохранился, хотя он описан в работах наших знаменитых этнографов. Когда я узнала, что эти свечи поставлены в церкви недавно, я спросила, как они делаются и поняла, что об этом обязательно нужно снять фильм. Эта свеча - жертва Богу от людей, процесс ее создания - момент родового единения.

Многие критики после просмотра фильма в своих отзывах отметили самобытность белорусских деревень, в которых до сих пор пекут хлеб, собираются мужчины и самостоятельно, вручную делают эти свечи.