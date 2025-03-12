Трамп вновь угрожает Канаде и вводит ограничения

Канадский автопром может оказаться на грани закрытия из-за решения президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Канадский автопром может оказаться на грани закрытия из-за решения президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Трамп заявил, что рассматривает вопрос о существенном повышении пошлин на автомобили, которые ввозятся в США из Канады. Американский лидер прибегнет к данным мерам, если канадская сторона «не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время».
Подобные действия со стороны Вашингтона способны привести «к окончательному закрытию автопрома Канады», подчеркнул Трамп.