Трамп вновь угрожает Канаде и вводит ограничения

Трамп заявил, что рассматривает вопрос о существенном повышении пошлин на автомобили, которые ввозятся в США из Канады. Американский лидер прибегнет к данным мерам, если канадская сторона «не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время».

Подобные действия со стороны Вашингтона способны привести «к окончательному закрытию автопрома Канады», подчеркнул Трамп.