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Трамп вновь угрожает Канаде и вводит ограничения

12 марта 2025 06:57
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Канадский автопром может оказаться на грани закрытия из-за решения президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Трамп вновь угрожает Канаде и вводит ограничения-1

Трамп заявил, что рассматривает вопрос о существенном повышении пошлин на автомобили, которые ввозятся в США из Канады. Американский лидер прибегнет к данным мерам, если канадская сторона «не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время».

Подобные действия со стороны Вашингтона способны привести «к окончательному закрытию автопрома Канады», подчеркнул Трамп.

# Международная политика # Дональд Трамп

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