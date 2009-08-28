Белорусов приглашают на новый туристический маршрут в Сербии

В Минске в Посольстве Республики Сербия прошла презентация нового туристического маршрута – «Гора солнца».

Белорусских путешественников радушно приглашают в Национальный парк Копаоник – одно из красивейших природных мест в стране и самый большой и известный горно-лыжный центр Сербии. Здесь в среднем 200 полноценных солнечных дней в году, поэтому его называют «гора солнца».

В мероприятии участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Сречко Джукич. Он отметил, что в ближайшие годы на порядок увеличится товарооборот между нашими странами. Можно надеяться, что и туристические контакты двух братских народов также обогатятся, пишет «Рэспублiка».