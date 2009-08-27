Семнадцатилетний британец совершил одиночное кругосветное плавание

Майк Перхэм, 17-летний британец, стал самым молодым человеком, в одиночку совершившим кругосветное плавание.

Перхэм прошел на яхте 45 тыс.км и 27 августа пересек финишную черту на территории английского графства Корнуолл. Путешествие заняло у британца девять месяцев.

Незадолго до конца плавания подросток сказал связавшемуся с ним журналисту: «Я мечтаю наконец оказаться в моей комнате, иметь в доме холодильник и такую маленькую роскошь, как домашняя еда и друзья рядом». Впрочем, Перхэм заметил, что труднее всего было провести в море первые две недели, а позже он привык к походному образу жизни.

До Перхэма рекордсменом был американец Зак Сандерлэнд. В июле 2009 года он тоже завершил одиночное кругосветное плавание. Сандерленд, чье плавание продлилось 13 месяцев, всего лишь на несколько месяцев старше британского «коллеги». До Сандерленда мировой рекорд принадлежал австралийцу Дэвиду Диксу, который в одиночку обошел вокруг света на яхте в 18 лет, передает БЕЛТА.