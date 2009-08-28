Белорусский флаг появится в Гималаях

Экспедицию «Возвращение в Гималаи» белорусские альпинисты планируют на весну 2010 года.

Восхождение белорусских участников проекта «Семь вершин» пройдет в дни празднования 65-летней годовщины Дня Победы, на Айленд-Пик будет водружен Национальный флаг Республики Беларусь.

Маршрут включает три этапа различной сложности: высокогорный переход с достижением базового лагеря Эвереста (максимальная высота 5 тыс. 364 м), переход с восхождением на пик Кала-Паттар (высота 5 тыс. 550 м) и восхождение на Айленд-Пик (высота 6 тыс.189 м). Руководитель группы альпинистов Сергей Варивода отмечает, что выбранный маршрут соответствует классическому пути подъема в базовый лагерь Эвереста со стороны Непала. Движение по маршруту планируется в непрерывном режиме, с набором высоты ежедневно от 400 до 600 метров и дневными переходами 4—10 часов. Высокогорные ночевки предусмотрены на высоте от 5 тысяч метров, пишет «Рэспублiка».