Усадьбу графа Потоцкого в Березино планируется реконструировать под гостиницу и кафе

Этот проект вошел в программу развития туризма в регионе и станет частью спортивно-туристического комплекса, который предполагает создание гребной базы в Березинском районе.

Его стоимость оценивается в $700 тыс., срок реализации - 3 года. Уже заключен договор на изготовление эскиза реконструкции.

Усадебный дом относится к памятникам архитектуры ХIX века. Он возведен в стиле позднего классицизма на правом берегу реки Березина у гребня террасы, закрепленной бутовой подпорной стеной. Ранее это был красивый, шикарно обставленный особняк, но после революции дом над Берёзой-рекой постепенно приходил в запустение.

До 70-х годов там располагалась школа, затем склад. А после местные искатели приключений, стремясь отыскать золотой клад, постепенно разбирали строение по кусочкам - от него осталась разве что третья часть. Даже каменные ступеньки, что когда-то вели с обрыва к самой реке, пропали несколько десятилетий назад. До начала 80-х еще можно было увидеть остатки стен графских конюшен, сложенных из красного кирпича, сообщает БЕЛТА.