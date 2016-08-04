Александр Лукашенко: «Надо «раскрепостить» законодательство в плане строительства агроусадеб»

Витебскую область нередко называют «раем для туристов». А Браславщина по праву претендует на звание туристической жемчужины Беларуси. Именно в этом районе расположено рекордное количество агроусадеб.

Не удивительно, что во время рабочей поездки Президента в Витебскую область говорили и о развитии агроэкотуризма. Александр Лукашенко посетил одно из туристических предприятий северного региона.

Серьезный инвестиционный проект начинался с небольшого семейного бизнеса, а сегодня на берегу Снуды – полноценный туристический комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Памятники истории, культуры, архитектуры и, безусловно, огромный природный потенциал. Браславщина по праву претендует на звание туристической жемчужины Беларуси. Кстати, именно здесь сосредоточено рекордное количество агроусадеб. Только в этом районе их насчитывается порядка 300. И все они не пустуют. За несколько месяцев только этого года только в одном Браславском районе открыто 14 новых туристических точек.

Этот туристический комплекс на берегу озера Снуды – едва ли не самое популярное место отдыха в этом регионе. Серьезный инвестиционный проект начинался с небольшого семейного бизнеса и единственного дачного домика для друзей и близких.

Сегодня здесь полноценный туристический комплекс, который не пустует ни зимой, ни летом. Секретом привлекательности Браславских озёр хозяева усадьбы считают уникальную природу, «ставку» на экологичность и фирменное белорусское гостеприимство.

Николай Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Каждый год порядка 50 новых агроусадеб вводится в действие. Это достаточно много.

С главой государства обсудили не только достижения, но и существующие трудности в развитии агробизнеса. Александр Лукашенко подчеркнул: идти навстречу желающим развивать это направление нужно, но не в ущерб простым гражданам. Народные богатства должны оставаться доступными для всех белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пресёк вот эту вот всю делёжку. И в Беловежской пуще уже несколько было объектов построено москвичами богатыми. Я их выселил оттуда. И вот тогда создал эти парки и подчинил себе, чтобы там не было никакого разбоя. Тогда действительно было принято железное решение.

Вы соберитесь, подумайте. Предложение, видимо, правильное. Надо где-то «раскрепостится» нам в плане строительства агроусадеб. Я с этим согласен.

Агробизнес сегодня в Беларуси – один из самых динамично растущих. Причём это направление в нашей стране достаточно молодое. Сельский туризм начали развивать около 10 лет назад. Сейчас это полноценная бизнес-модель.

Зарегистрировано более 2000 агрокомплексов.

Администрация небольших городов стала активно развивать инфраструктуры: строить дороги, восстанавливать исторические памятники. Мероприятия, безусловно, возымели успех.

Из стран бывшего Советского союза на отдых в Беларусь «потянулись» туристы. Ольга и Дмитрий в Беларусь приехали из Санкт-Петербурга. Говорят, долго выбирали место отдыха. В итоге остановились на Синеокой. И не пожалели.

Дмитрий и Ольга Орловы, туристы (Россия):

Мы думали, что будет хорошо, но не думали, что настолько. Когда пообщались с персоналом, то оказывается что наши соотечественники сюда приезжают по пять раз в год, одни и те же. Нам понравилось. Мы здесь первый раз. И бы хотел, чтобы мы сюда вернулись. Даже в это место.

К слову, экспорт туристических услуг год от года только растет. Доход в этой сфере за 2015 год вырос больше чем на 16% и составил порядка 12 миллионов деноминированных рублей. Государство туристические инициативы всячески поддерживает. В 2015 году на эти цели было выделено 46 кредитов.

В силу объективных причин гостей из Российской Федерации стало меньше, зато сегодня существенно расширилась география. Вести об уютном отдыхе в Беларуси докатились, например, до Саудовской Аравии и Катара.

Наталья Ходыко, учредитель туристического комплекса:

Очень понравилось наше меню. Они кушали всё, что предлагалось. И понравилась прогулка на катере, на плоту. Они в восторге от леса. Они всё время ходили и говорили: «Вода и лес, вода и лес». Вот это их удивляло.

Агроусадьбы и частные подворья. Земли, на которых есть хозяин, безусловно, выгодно отличаются от пустующих «соток». Накануне Витебский регион Президент осмотрел с вертолета и заметил: здесь все ещё много заброшенных, неухоженных территорий. Поэтому глава государства дал поручение: упростить передачу таких земель в руки людей, которые смогут навести порядок.

Александр Лукашенко:

Куда ни кинь – вот эти вот «клочки». Озеро и клочок полтора-два гектара. Они не обрабатываются, плохо обрабатываются. Даже на краю деревни, возле деревни.

Что я тебе хочу пообещать и сказать: возьми по Браславскому району (а это надо сделать, может, и в других аналогичных районах), возьми карту. И возьми вот эти клочки. Это надо пройти практически самому, ногами, со своими людьми. И отметь эти 0,5 гектара, 1,5 гектара, 3 гектара. Где деревня, не деревня, хуторок был или ещё что. Просто лучше отдать кому-то этот клочок земли и гектар-полтора, и он там построит усадьбу. Ты мне кадастр этот сделай, я тебе подпишу. И ты сам, без всяких разрешений исполкомов, примешь решение и раздашь.

Агроусадьбы уже стали своеобразным символом страны. А впоследствии хозяева подобных «островков» сельского быта, постепенно их развивая, могут формировать фермерские хозяйства.

К слову, развитие агроэкотуризма и повышение туристической привлекательности – важное звено из общей цепочки развития страны. Путешествия по Беларуси и знакомство с достопримечательностями предполагает транзит, а значит, развиваться будет, например, и придорожный сервис.