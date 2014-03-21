Новости мира. 500 спортсменов из 13 стран мира приняли участие в фестивале серфинга Noosa – крупнейшем в мире мероприятии такого рода, которое проходит в районе Саншайн-Кост в австралийском штате Квинсленд.

В состязании участвуют как профессионалы, так и любители. Фестиваль серфинга Noosa был основан в 1992 году. Тогда он назывался Noosa Malibu Classic, и в нем участвовали начинающие серфингисты, которые соревновались между собой. Позднее они стали привлекать к этому состязанию своих друзей, и к 1996 году ввиду растущей популярности мероприятие вышло на новый уровень, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.