Прямой эфир

500 спортсменов из 13 стран мира приняли участие в фестивале серфинга

21 марта 2014 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. 500 спортсменов из 13 стран мира приняли участие в фестивале серфинга Noosa – крупнейшем в мире мероприятии такого рода, которое проходит в районе Саншайн-Кост в австралийском штате Квинсленд.

В состязании участвуют как профессионалы, так и любители. Фестиваль серфинга Noosa был основан в 1992 году. Тогда он назывался Noosa Malibu Classic, и в нем участвовали начинающие серфингисты, которые соревновались между собой. Позднее они стали привлекать к этому состязанию своих друзей, и к 1996 году ввиду растущей популярности мероприятие вышло на новый уровень, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Особой популярностью у зрителей пользуются соревнования среди охотничьих собак и их владельцев. Увидеть эти выступления приходят несколько тысяч человек.

# Туризм # Утро. Вокруг света

Другие новости рубрики

Все новости
В Гонконге состоится аукцион, на котором планируют пустить с молотка одну из 15 чашек, датированных 13 веком
21 марта 2014 04:13

В Гонконге состоится аукцион, на котором планируют пустить с молотка одну из 15 чашек, датированных 13 веком

Трейлер длиной с футбольное поле проехал через город Селеста в Восточной Франции
20 марта 2014 07:47

Трейлер длиной с футбольное поле проехал через город Селеста в Восточной Франции

Главный трофей мирового футбола – Кубок мира ФИФА, прибыл в Париж в рамках своего мирового турне
19 марта 2014 04:34

Главный трофей мирового футбола – Кубок мира ФИФА, прибыл в Париж в рамках своего мирового турне